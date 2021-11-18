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18.11.2021  14:06   Евгений Клочко

В Большой Даниловке загорелся двухэтажный дом (видео)

О чрезвычайном происшествии в Киевском районе сообщают очевидцы в харьковских пабликах.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал ХС-Харьков, на улице Цветущей произошел пожар в частном домовладении. На кадрах, опубликованных очевидцами, полностью охвачен огнем двухэтажный дом.
 
На месте происшествия работают спасатели ГСЧС.
 
Отмечается, что во время пожара хозяева дома отсутствовали. Информации о пострадавших и причинах пожара на данный момент нет.
 

Напомним, ранее пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.

Источник:   ХС Харьков
 Тэги:  пожар, харьков
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