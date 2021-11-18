18.11.2021 14:06 Евгений Клочко

В Большой Даниловке загорелся двухэтажный дом (видео)

О чрезвычайном происшествии в Киевском районе сообщают очевидцы в харьковских пабликах.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал ХС-Харьков, на улице Цветущей произошел пожар в частном домовладении. На кадрах, опубликованных очевидцами, полностью охвачен огнем двухэтажный дом.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС.

Отмечается, что во время пожара хозяева дома отсутствовали. Информации о пострадавших и причинах пожара на данный момент нет.

Напомним, ранее пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.