18.11.2021 13:52 Евгений Клочко

В Харькове хотят внедрить дифференцированный тариф в транспорте

Разработать и внедрить дифференцированную оплату стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электротранспорте планируется в Харькове.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.

Во время круглого стола, посвященного вопросам работы пассажирского электротранспорта в Харькове, он отметил, что это обычная мировая практика, которой необходимо пользоваться ради удобства пассажиров и стимулирования спроса на общественный транспорт. Однако из-за падения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса, точные расчеты дифференцированного тарифа сделать пока сложно.

«Мы полностью поддерживаем дифференцированный тариф, который дает возможность пассажиру оплачивать проезд в зависимости от количества поездок или количества видов транспорта, задействованных в поездке, и так далее. Но, чтобы ввести дифференцированный тариф, необходимо рассчитать экономическое обоснование.

С учетом того, что мы два года имеем огромные колебания пассажиропотока на транспорте, такие расчеты пока сложно провести. Но то, что мы обязательно к этому придем, в этом нет сомнений», - отметил Евгений Водовозов.

Ранее сообщалось, что тариф на проезд в коммунальном транспорте Киева с 1 января вырастет с 8 до 20 грн, для владельцев "карты киевлянина" он будет стоить 12 грн. Однако позже мэр города Виталий Кличко опроверг информацию, заявив, что тарифы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.