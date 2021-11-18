18.11.2021 13:52 Евгений Клочко
В Харькове хотят внедрить дифференцированный тариф в транспорте
Разработать и внедрить дифференцированную оплату стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электротранспорте планируется в Харькове.
РЕДПОСТ
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.
Во время круглого стола, посвященного вопросам работы пассажирского электротранспорта в Харькове, он отметил, что это обычная мировая практика, которой необходимо пользоваться ради удобства пассажиров и стимулирования спроса на общественный транспорт. Однако из-за падения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса, точные расчеты дифференцированного тарифа сделать пока сложно.
«Мы полностью поддерживаем дифференцированный тариф, который дает возможность пассажиру оплачивать проезд в зависимости от количества поездок или количества видов транспорта, задействованных в поездке, и так далее. Но, чтобы ввести дифференцированный тариф, необходимо рассчитать экономическое обоснование.
С учетом того, что мы два года имеем огромные колебания пассажиропотока на транспорте, такие расчеты пока сложно провести. Но то, что мы обязательно к этому придем, в этом нет сомнений», - отметил Евгений Водовозов.
Ранее сообщалось, что тариф на проезд в коммунальном транспорте Киева с 1 января вырастет с 8 до 20 грн, для владельцев "карты киевлянина" он будет стоить 12 грн. Однако позже мэр города Виталий Кличко опроверг информацию, заявив, что тарифы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.
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