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18.11.2021  13:40   Виталий Хиневич

Украл продукты из машины: на Харьковщине задержали мужчину

Злоумышленник разбил окно в машине и украл из нее деньги и продукты питания.

На Харьковщине мужчина украл продукты из машины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 17 ноября около 12:40 к полицейским поступило сообщение от 28-летнего жителя села Высокополье Богодуховского района. 
 
Парень заявил, что в его автомобиле разбито окно и похищены денежные средства вместе с продуктами питания. 
 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 40-летнего местного жителя Высокополья. 
 
Также установлено, что гражданин был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. 
 
На данный момент правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к другим правонарушениям. 
 
На основании факта кражи было открыто уголовное производство согласно части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
Напомним, суд вынес приговор харьковчанину за совершение краж в продуктовых магазинах. Его добычей становились шоколадные изделия, печенье, моющие средства и мелкая техника в виде наушников и акустики.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, правонарушение, харьков
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