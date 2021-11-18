18.11.2021 13:40 Виталий Хиневич

Украл продукты из машины: на Харьковщине задержали мужчину

Злоумышленник разбил окно в машине и украл из нее деньги и продукты питания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 17 ноября около 12:40 к полицейским поступило сообщение от 28-летнего жителя села Высокополье Богодуховского района.

Парень заявил, что в его автомобиле разбито окно и похищены денежные средства вместе с продуктами питания.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 40-летнего местного жителя Высокополья.

Также установлено, что гражданин был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

На данный момент правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к другим правонарушениям.

На основании факта кражи было открыто уголовное производство согласно части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, суд вынес приговор харьковчанину за совершение краж в продуктовых магазинах. Его добычей становились шоколадные изделия, печенье, моющие средства и мелкая техника в виде наушников и акустики.