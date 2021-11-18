18.11.2021 13:40 Виталий Хиневич
Украл продукты из машины: на Харьковщине задержали мужчину
Злоумышленник разбил окно в машине и украл из нее деньги и продукты питания.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 17 ноября около 12:40 к полицейским поступило сообщение от 28-летнего жителя села Высокополье Богодуховского района.
Парень заявил, что в его автомобиле разбито окно и похищены денежные средства вместе с продуктами питания.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 40-летнего местного жителя Высокополья.
Также установлено, что гражданин был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.
На данный момент правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к другим правонарушениям.
На основании факта кражи было открыто уголовное производство согласно части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Напомним, суд вынес приговор харьковчанину за совершение краж
в продуктовых магазинах. Его добычей становились шоколадные изделия, печенье, моющие средства и мелкая техника в виде наушников и акустики.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости