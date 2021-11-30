30.11.2021 14:24 Евгений Клочко

В Харькове "народные дружинники" просят сообщать проблемные места

Уже 1 декабря в Индустриальном районе Харькова выйдут на патрулирование улиц общественные формирования, которые будут помогать правоохранителям.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, пилотный проект "Муниципальная охрана" стартует в рамках подписанного 26 ноября меморандума между Харьковским городским советом, ГУНП Украины в Харьковской области и формированием по охране общественного порядка.

Уже в среду 1 декабря подразделения Нацполиции совместно с общественниками выйдут на улицы Индустриального района с целью охраны правопорядка и предотвращения правонарушений.

Патрулирование будет проходить ежедневно с 18:00 до 23:00. В дальнейшем данный проект охватит все районы города.

Чтобы определить самый проблемные места, на которые стоит обратить особое внимание в первую очередь, граждан просят сообщать их по телефону +3093 457 41 33 (Viber, Whatsup Telegram, SMS). Информация принимается дежурным формирования с 17:00 до 22:00 ежедневно.