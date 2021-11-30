    
Главная Новости Харькова Образование Часть харьковских студентов будет учиться по-новому
30.11.2021  14:05   Виталий Хиневич

Часть харьковских студентов будет учиться по-новому

В харьковском ВУЗе будет преимущественно смешная форма обучения.

Университет Каразина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "KharkivToday".
 
Отмечается, что до 12 декабря в Харьковском национальном университете имени Каразина будет действовать в основном смешанный формат обучения. Большинство лекций будет проходить дистанционно, семинары и практические занятия будут проходить очно.
 
Данное решение продиктовано положительной динамикой эпидемиологической ситуацией в регионе.
 
 
Кроме этого отмечается, что межфакультетские выборочные дисциплины на 2 и 3 курсе каждую пятницу и кураторские часы каждую среду на указанный период будут проводиться в дистанционном формате. 
 
Напомним, Харьков вышел в "желтую" зону карантина, 27 ноября в городе и области все коронавирусные показатели были в норме.
 
Источник:   KharkivToday
 Тэги:  карантин, образование, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 Медицина Харьков вышел в "желтую" зону карантина 25.11 Криминал и происшествия Карантинные меры: в Харькове сотни полицейских шерстят транспорт, рынки и супермаркеты 23.11 Образование Студенты ХПИ вернутся в альма-матер отрабатывать лабораторные и практику
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 