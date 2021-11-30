30.11.2021 14:05 Виталий Хиневич
Часть харьковских студентов будет учиться по-новому
В харьковском ВУЗе будет преимущественно смешная форма обучения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание "KharkivToday".
Отмечается, что до 12 декабря в Харьковском национальном университете имени Каразина будет действовать в основном смешанный формат обучения. Большинство лекций будет проходить дистанционно, семинары и практические занятия будут проходить очно.
Данное решение продиктовано положительной динамикой эпидемиологической ситуацией в регионе.
Кроме этого отмечается, что межфакультетские выборочные дисциплины на 2 и 3 курсе каждую пятницу и кураторские часы каждую среду на указанный период будут проводиться в дистанционном формате.
Напомним, Харьков вышел в "желтую" зону карантина
, 27 ноября в городе и области все коронавирусные показатели были в норме.
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