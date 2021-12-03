Запрет одноразового пластика в Украине: подробности

Упаковочная бумага, крафтовые пакеты, авоськи и всевозможные экосумки вскоре смогут конкурировать по популярности с целлофановыми кульками.
С целью предотвращения загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами с 10 декабря в Украине запретят использование бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания, сообщает РЕДПОСТ
Закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" президент Владимир Зеленский подписал ещё 7 июня. Документ предусматривает запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. Теперь такие привычные ранее пакетики на кассах и в овощных отделах супермаркетов канут в лету. Хочешь покупку в целлофане – заплати за пакет из этого вредного материала. Экозащитники, а теперь и правительство, призывают украинцев позаботиться о природе и вспомнить о том, насколько долго разлагается один пластиковый пакетик или стаканчик.
Для справки: полиэтиленовый пакет в зависимости от их толщины и плотности разлагается от 5 до 15 лет, трубочка для напитков — 200 лет, пластиковая бутылка — 450 лет, пластиковый стаканчик — 450 лет, одноразовый подгузник — 500 лет.
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В Министерстве экономики сообщают, что к нарушителям данного закона будут применяться строгие административно-хозяйственные санкции – в виде штрафа размером от 1700 до 3400 грн.
Стоит отметить, что после того, как украинцы привыкнут использовать биоразлагаемые пакеты, последует второй этап экологизации - ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.
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