03.12.2021 13:50 Наталья Иванова

Запрет одноразового пластика в Украине: подробности

Упаковочная бумага, крафтовые пакеты, авоськи и всевозможные экосумки вскоре смогут конкурировать по популярности с целлофановыми кульками.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами с 10 декабря в Украине запретят использование бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания, сообщает РЕДПОСТ

Закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" президент Владимир Зеленский подписал ещё 7 июня. Документ предусматривает запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. Теперь такие привычные ранее пакетики на кассах и в овощных отделах супермаркетов канут в лету. Хочешь покупку в целлофане – заплати за пакет из этого вредного материала. Экозащитники, а теперь и правительство, призывают украинцев позаботиться о природе и вспомнить о том, насколько долго разлагается один пластиковый пакетик или стаканчик.



Для справки: полиэтиленовый пакет в зависимости от их толщины и плотности разлагается от 5 до 15 лет, трубочка для напитков — 200 лет, пластиковая бутылка — 450 лет, пластиковый стаканчик — 450 лет, одноразовый подгузник — 500 лет.

Читайте также: За бесплатный пакет-майку в магазинах Украины придется платить



В Министерстве экономики сообщают, что к нарушителям данного закона будут применяться строгие административно-хозяйственные санкции – в виде штрафа размером от 1700 до 3400 грн.



Стоит отметить, что после того, как украинцы привыкнут использовать биоразлагаемые пакеты, последует второй этап экологизации - ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове начали устанавливать контейнеры для опасных отходов . В верхний отсек можно выбрасывать люминисцентные лампы. Ниже - простые энергосберегающие лампы. Также есть отсек для батареек и бытовых аккумуляторов и отсек для ртутных термометров.