23.11.2021 11:05 Виталий Хиневич

За бесплатный пакет-майку в магазинах Украины придется платить

В случае, если парламентарии поддержан законопроект, то украинцы вынуждены будут платить за все полиэтиленовые пакеты в магазинах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что бесплатные пакеты в торговых точках могут исчезнуть уже с 10 декабря текущего года.

Речь идет о тех пакетах, которые в большинстве магазинах покупатели могли брать бесплатно.

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Сейчас законопроект находится на рассмотрении парламентом.

Если его поддержат, то стоимость одноразового пакета без ручек будет составлять порядка 2 гривен за одну штуку, с ручками 3 гривны, с укрепленными боковыми стенками, но без ручек 2 гривны 50 копеек.

Цены затронут все пакеты в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.

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