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23.11.2021  11:05   Виталий Хиневич

За бесплатный пакет-майку в магазинах Украины придется платить

В случае, если парламентарии поддержан законопроект, то украинцы вынуждены будут платить за все полиэтиленовые пакеты в магазинах.

Пластиковые пакеты в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
 
Отмечается, что бесплатные пакеты в торговых точках могут исчезнуть уже с 10 декабря текущего года.
 
Речь идет о тех пакетах, которые в большинстве магазинах покупатели могли брать бесплатно.
 
 
Сейчас законопроект находится на рассмотрении парламентом.
 
Если его поддержат, то стоимость одноразового пакета без ручек будет составлять порядка 2 гривен за одну штуку, с ручками 3 гривны, с укрепленными боковыми стенками, но без ручек 2 гривны 50 копеек.
 
Цены затронут все пакеты в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что В Харькове начали устанавливать контейнеры для опасных отходов. В верхний отсек можно выбрасывать люминисцентные лампы. Ниже - простые энергосберегающие лампы. Также есть отсек для батареек и бытовых аккумуляторов и отсек для ртутных термометров.
 
Источник:   КабМин
 Тэги:  пластиковые пакеты, харьков
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