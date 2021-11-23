Под Харьковом вручную разбрасывают вакцину

Осенняя кампания по пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства проходит в районах Харьковской области.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпродпотребслужбу, с 19 ноября брикеты с вакциной от бешенства распространяют в зоне NOTAM, над которой запрещены полеты. Для этого приманки с вакциной разбрасываются вручную.
Небольшие – со спичечный коробок – кусочки корма из мясокостной муки, которые содержат внутри вакцину против бешенства в желеобразной форме, будут разбросаны в лесах и полях на территории районов:
Жителей Харьковщины просят в случает обнаружения приманок оставлять их на месте.
Напомним, осенняя кампания борьбы с бешенством среди диких животных началась 1 ноября – над лесами и полями области начали разбрасывать с самолета брикеты с вакциной против бешенства для диких животных.
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