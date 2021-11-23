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23.11.2021  10:52   Рита Парфенова

Под Харьковом вручную разбрасывают вакцину

Осенняя кампания по пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства проходит в районах Харьковской области.

Осенняя вакцинация диких животных от бешенства. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпродпотребслужбу, с 19 ноября брикеты с вакциной от бешенства распространяют в зоне NOTAM, над которой запрещены полеты. Для этого приманки с вакциной разбрасываются вручную.

Небольшие – со спичечный коробок – кусочки корма из мясокостной муки, которые содержат внутри вакцину против бешенства в желеобразной форме, будут разбросаны в лесах и полях на территории районов:

  • Изюмского,
  • Купянского,
  • Лозовского,
  • Харьковского,
  • Чугуевского.

Жителей Харьковщины просят в случает обнаружения приманок оставлять их на месте.

Напомним, осенняя кампания борьбы с бешенством среди диких животных началась 1 ноября – над лесами и полями области начали разбрасывать с самолета брикеты с вакциной против бешенства для диких животных.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, вакцина, харьков
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