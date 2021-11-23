23.11.2021 10:52 Рита Парфенова

Под Харьковом вручную разбрасывают вакцину

Осенняя кампания по пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства проходит в районах Харьковской области.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпродпотребслужбу, с 19 ноября брикеты с вакциной от бешенства распространяют в зоне NOTAM, над которой запрещены полеты. Для этого приманки с вакциной разбрасываются вручную.



Небольшие – со спичечный коробок – кусочки корма из мясокостной муки, которые содержат внутри вакцину против бешенства в желеобразной форме, будут разбросаны в лесах и полях на территории районов:

Изюмского,

Купянского,

Лозовского,

Харьковского,

Чугуевского.

Жителей Харьковщины просят в случает обнаружения приманок оставлять их на месте.



Напомним, осенняя кампания борьбы с бешенством среди диких животных началась 1 ноября – над лесами и полями области начали разбрасывать с самолета брикеты с вакциной против бешенства для диких животных.