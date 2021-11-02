В Харькове с самолетов разбрасывают вакцину

В области началась осенняя кампания борьбы с бешенством среди диких животных.
Как пишет РЕДПОСТ, с 1 ноября над лесами и полями области начали разбрасывать с самолета разбрасываться брикеты с вакциной против бешенства для диких животных. Небольшие – со спичечный коробок – кусочки корма из мясокостной муки содержат внутри вакцину против бешенства в желеобразной форме.
Для проведения осенней вакцинации изготовлено почти 300 тысяч доз вакцины, которая будет распределена на 12 тысяч квадратных километров области.
Лекарство от бешенства разбросают в Богодуховском, Красноградском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах, кроме зоны NOTAM, над которой полеты запрещены.
Людей просят в случает обнаружения приманок оставлять их на месте.
Напомним, в сентябре пероральную вакцину от бешенства для диких плотоядных животных распространяли с помощью авиации в Валковском районе.
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