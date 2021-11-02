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02.11.2021  09:12   Рита Парфенова

Мужчину с улицы с мигалками доставили в больницу Харькова

Совместными усилиями медиков скорой помощи и сотрудников патрульной полиции жизнь 44-летнего харьковчанина была спасена

Бригада ЭМП 706, патрульные Максим Зинченко и Виктор Бабин

Как пишет РЕДПОСТ, днем 1 ноября на остановке транспорта на Московском проспекте был обнаружен мужчина без сознания. Об этом патруль полиции сообщил на экстренный номер 103.

Пострадавший был в тяжелом состоянии, периодически у него пропадало дыхание, и до приезда медиков правоохранители контролировали его самочувствие. Затем стражи правопорядка помогли занести больного в карету скорой помощи, где медики оказали ему первую помощь.

Патрульные обеспечили беспрепятственную доставку больного в лечебное учреждение, сопровождая карету скорой помощи с включенными огнями и мигалками.

Ранее мы писали, что успешную реанимацию впавшего в клиническую смерть пациента с коронавирусом провела фельдшер скорой помощи.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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