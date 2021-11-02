02.11.2021 09:12 Рита Парфенова

Мужчину с улицы с мигалками доставили в больницу Харькова

Совместными усилиями медиков скорой помощи и сотрудников патрульной полиции жизнь 44-летнего харьковчанина была спасена

Как пишет РЕДПОСТ, днем 1 ноября на остановке транспорта на Московском проспекте был обнаружен мужчина без сознания. Об этом патруль полиции сообщил на экстренный номер 103.



Пострадавший был в тяжелом состоянии, периодически у него пропадало дыхание, и до приезда медиков правоохранители контролировали его самочувствие. Затем стражи правопорядка помогли занести больного в карету скорой помощи, где медики оказали ему первую помощь.



Патрульные обеспечили беспрепятственную доставку больного в лечебное учреждение, сопровождая карету скорой помощи с включенными огнями и мигалками.



Ранее мы писали, что успешную реанимацию впавшего в клиническую смерть пациента с коронавирусом провела фельдшер скорой помощи.