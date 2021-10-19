19.10.2021 13:40 Рита Парфенова

80-летнего дедушку с коронавирусом спасла от смерти фельдшер скорой

Успешную реанимацию впавшего в клиническую смерть пациента провела бригада скорой помощи.

Как пишет РЕДПОСТ, утром 18 октября скорую помощь вызвали к 80-летнему жителю Близнюковского района. В вызове было сказано, что он болен коронавирусом и задыхается. Когда бригада ЭМД 2501 в составе фельдшера Леси Ярцевой и водителя Игоря Харченко прибыли на вызов, у дедушки была сатурация около 50%.

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Во время осмотра у больного произошла клиническая смерть. Фельдшер скорой сразу приступила к реанимационным мероприятиям и вернула пациента к жизни. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.