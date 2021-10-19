19.10.2021 13:30

Как быстро купить лекарства онлайн в Киеве

Срочная операция, внезапное ухудшение состояния, травма, несчастный случай – счет на поиск нужных лекарств, средств диагностики, шприцов, бандажей нередко идет на часы.

Закажите все необходимые препараты, витамины, средства для перевязки на онлайн-сервисе MedNex – в любой район Киева заказ доставляются на протяжение 3 часов.

Почему MedNex – это выгодно и удобно

Быстрое формирование заказа. Большинство аптечных сетей постоянно перемещают товарные запасы из одного отделения в другое, данные онлайн-каталога не отражают актуального количества препаратов.

Система MedNex не дает сбоев:

указанный в каталоге ассортимент сосредоточен на одном специализированном складе;

менеджеры контролируют запасы медикаментов, инструментария, косметики, товаров для детей;

компания оперативно реагирует на сезонные и ситуативные колебания спроса;

запасы на складе синхронизированы с онлайн-каталогом;

сразу после оформления и оплаты заказа проданные позиции исключаются из каталога;

клиент получает 100% заказанных позиций;

с момента оформления заказа до выезда курьера по адресу проходят считанные минуты.

Минимизация контактов. К аптеке в соседнем квартале с болями и температурой больному идти небезопасно. Онлайн-заказ оформляется за пару минут без выхода на улицу. Курьер Меднекс доставит заказ прямо к порогу квартиры.

Минимальная наценка. В стоимость лекарств включена оплата аренды помещений, охраны, отопления, зарплата провизоров и уборщиц. MedNex не тратит деньги на содержание сети аптек и лишний штат. Оптимизация расходов экономит ваши деньги.

Какие медикаменты и медицинские препараты заказывают в MedNex

Онлайн-сервис реализует широкий спектр безрецептурных препаратов для диагностики, лечения простудных и вирусных заболеваний, диабета, заболеваний глаз, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Широко представлены препараты для детей и подростков, от угревой сыпи, грибковых заболеваний, антисептики, витамины.

Система MedNex помогает быстро собрать пакет медикаментов, средств для инъекций, перевязочные и расходные материалы для операций, перевязок, лечения острого состояния. По заявке курьер привезет лекарства родственникам пациента прямо в отделение больницы.