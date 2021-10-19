19.10.2021 13:30
Как быстро купить лекарства онлайн в Киеве
Срочная операция, внезапное ухудшение состояния, травма, несчастный случай – счет на поиск нужных лекарств, средств диагностики, шприцов, бандажей нередко идет на часы.
Закажите все необходимые препараты, витамины, средства для перевязки на онлайн-сервисе MedNex – в любой район Киева заказ доставляются на протяжение 3 часов.
Почему MedNex – это выгодно и удобно
Быстрое формирование заказа. Большинство аптечных сетей постоянно перемещают товарные запасы из одного отделения в другое, данные онлайн-каталога не отражают актуального количества препаратов.
Система MedNex не дает сбоев:
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указанный в каталоге ассортимент сосредоточен на одном специализированном складе;
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менеджеры контролируют запасы медикаментов, инструментария, косметики, товаров для детей;
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компания оперативно реагирует на сезонные и ситуативные колебания спроса;
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запасы на складе синхронизированы с онлайн-каталогом;
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сразу после оформления и оплаты заказа проданные позиции исключаются из каталога;
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клиент получает 100% заказанных позиций;
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с момента оформления заказа до выезда курьера по адресу проходят считанные минуты.
Минимизация контактов. К аптеке в соседнем квартале с болями и температурой больному идти небезопасно. Онлайн-заказ оформляется за пару минут без выхода на улицу. Курьер Меднекс доставит заказ прямо к порогу квартиры.
Минимальная наценка. В стоимость лекарств включена оплата аренды помещений, охраны, отопления, зарплата провизоров и уборщиц. MedNex не тратит деньги на содержание сети аптек и лишний штат. Оптимизация расходов экономит ваши деньги.
Какие медикаменты и медицинские препараты заказывают в MedNex
Онлайн-сервис реализует широкий спектр безрецептурных препаратов для диагностики, лечения простудных и вирусных заболеваний, диабета, заболеваний глаз, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Широко представлены препараты для детей и подростков, от угревой сыпи, грибковых заболеваний, антисептики, витамины.
Система MedNex помогает быстро собрать пакет медикаментов, средств для инъекций, перевязочные и расходные материалы для операций, перевязок, лечения острого состояния. По заявке курьер привезет лекарства родственникам пациента прямо в отделение больницы.
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