23.11.2021 10:43 Валерия Кононова

Pfizer, Moderna, Johnson: какая вакцина самая эффективная. Результаты исследований

Эффективность трех вакцин сравнивали ученые в США на протяжении текущего года.

Как сообщает РЕДПОСТ , выборка исследования составила 780 000 человек, сделавших прививку в начале 2021 года. Позже стало понятно, что вакцины Pfizer, Moderna, Johnson к концу года стали хуже противостоять возможности заражения вирусом, хотя все еще предотвращали смерть от него на 70-80%.

Безусловно, ослабевание действия вакцины связано также с появлением нового штамма вируса – Дельта. С ним организм человека справляется по-разному и, в том числе, борьба организма будет зависеть от того, какой вакциной вы привились. Pfizer даст защиту от заражения на 79%, а AstraZeneca – на 60%.

По данным опубликованным в The New England Journal of Medicine, на начало 2021 года Moderna показала эффективность на 94,1%, а Pfizer на 91,3. Однако испытание, проведенное в США под руководством Артура Уоллеса из Медицинского центра ветеранов Сан-Франциско, показало, что к сентябрю 2021 эффективность Pfizer/BioNTech составила 43,3%, а Moderna – 58%, в тот момент как Johnson & Johnson – 13,1%.

И хотя процент защиты от заражения снизился, данные препараты все еще защищали от смертельного исхода болезни, облегчая ее течение. В контексте защиты от смерти эффективность вакцин:

Pfizer – 84,3%, Moderna – 81,5% , Johnson & Johnson – 73%.

Таким образом, самые высокие показатели защиты из трех исследуемых вакцин оказались у вакцины Moderna.

Не смотря на вакцинацию, не забывайте носить маску и придерживаться социальной дистанции.

А тем временем с 23 ноября в Израиле стартует вакцинальная кампания по иммунизации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. В страну уже доставлены большие объемы детской вакцины Pfizer.

Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, без детской вакцинации. В то же время политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для индивидуальной защиты здоровья, а не для прекращения пандемии . Национальная кампания по иммунизации израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря 2020 года. По информации Минздрава, на данный момент первую дозу вакцины получили 6,2 млн израильтян, вторую - 5,7 млн, третью - 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).