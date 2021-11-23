23.11.2021 10:43 Валерия Кононова
Pfizer, Moderna, Johnson: какая вакцина самая эффективная. Результаты исследований
Эффективность трех вакцин сравнивали ученые в США на протяжении текущего года.
Как сообщает РЕДПОСТ
, выборка исследования составила 780 000 человек, сделавших прививку в начале 2021 года. Позже стало понятно, что вакцины Pfizer, Moderna, Johnson к концу года стали хуже противостоять возможности заражения вирусом, хотя все еще предотвращали смерть от него на 70-80%.
Безусловно, ослабевание действия вакцины связано также с появлением нового штамма вируса – Дельта. С ним организм человека справляется по-разному и, в том числе, борьба организма будет зависеть от того, какой вакциной вы привились. Pfizer даст защиту от заражения на 79%, а AstraZeneca – на 60%.
По данным опубликованным в The New England Journal of Medicine, на начало 2021 года Moderna показала эффективность на 94,1%, а Pfizer на 91,3. Однако испытание, проведенное в США под руководством Артура Уоллеса из Медицинского центра ветеранов Сан-Франциско, показало, что к сентябрю 2021 эффективность Pfizer/BioNTech составила 43,3%, а Moderna – 58%, в тот момент как Johnson & Johnson – 13,1%.
И хотя процент защиты от заражения снизился, данные препараты все еще защищали от смертельного исхода болезни, облегчая ее течение. В контексте защиты от смерти эффективность вакцин:
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Pfizer – 84,3%,
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Moderna – 81,5% ,
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Johnson & Johnson – 73%.
Таким образом, самые высокие показатели защиты из трех исследуемых вакцин оказались у вакцины Moderna.
Не смотря на вакцинацию, не забывайте носить маску и придерживаться социальной дистанции.
А тем временем с 23 ноября в Израиле стартует вакцинальная кампания по иммунизации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. В страну уже доставлены большие объемы детской вакцины Pfizer.
Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, без детской вакцинации. В то же время политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для индивидуальной защиты здоровья, а не для прекращения пандемии .
Национальная кампания по иммунизации израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря 2020 года. По информации Минздрава, на данный момент первую дозу вакцины получили 6,2 млн израильтян, вторую - 5,7 млн, третью - 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).
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