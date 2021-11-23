    
Главная Новости Харькова Медицина Pfizer, Moderna, Johnson: какая вакцина самая эффективная. Результаты исследований
23.11.2021  10:43   Валерия Кононова

Pfizer, Moderna, Johnson: какая вакцина самая эффективная. Результаты исследований

Эффективность трех вакцин сравнивали ученые в США на протяжении текущего года.

Самая эффективная вакцина от коронавируса
 
Как сообщает РЕДПОСТ, выборка исследования составила 780 000 человек, сделавших прививку в начале 2021 года. Позже стало понятно, что вакцины Pfizer, Moderna, Johnson к концу года стали хуже противостоять возможности заражения вирусом, хотя все еще предотвращали смерть от него на 70-80%. 
 
Безусловно, ослабевание действия вакцины связано также с появлением нового штамма вируса – Дельта. С ним организм человека справляется по-разному и, в том числе, борьба организма будет зависеть от того, какой вакциной вы привились. Pfizer даст защиту от заражения на 79%, а AstraZeneca – на 60%.
 
По данным опубликованным в The New England Journal of Medicine, на начало 2021 года Moderna показала эффективность на 94,1%, а Pfizer на 91,3. Однако испытание, проведенное в США под руководством Артура Уоллеса из Медицинского центра ветеранов Сан-Франциско, показало, что к сентябрю 2021 эффективность Pfizer/BioNTech составила 43,3%, а Moderna – 58%, в тот момент как Johnson & Johnson – 13,1%. 
 
И хотя процент защиты от заражения снизился, данные препараты все еще защищали от смертельного исхода болезни, облегчая ее течение. В контексте защиты от смерти эффективность вакцин:
  1. Pfizer – 84,3%,
  2. Moderna – 81,5% ,
  3. Johnson & Johnson – 73%.
Таким образом, самые высокие показатели защиты из трех исследуемых вакцин оказались у вакцины Moderna. 
 
 
Не смотря на вакцинацию, не забывайте носить маску и придерживаться социальной дистанции.
 
А тем временем с 23 ноября в Израиле стартует вакцинальная кампания по иммунизации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. В страну уже доставлены большие объемы детской вакцины Pfizer.
 
Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, без детской вакцинации. В то же время политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для индивидуальной защиты здоровья, а не для прекращения пандемии .
 
Национальная кампания по иммунизации израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря 2020 года. По информации Минздрава, на данный момент первую дозу вакцины получили 6,2 млн израильтян, вторую - 5,7 млн, третью - 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).
 
Источник:   Science
 Тэги:  covid-19, коронавирус, вакцинация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.11 Дороги и транспорт Названы регионы Украины - злостные нарушители пассажирских перевозок в карантин 22.11 Медицина Ждать ли Украине новой волны COVID-19 22.11 Криминал и происшествия Европу накрыли массовые беспорядки на фоне усиления COVID-ограничений
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 