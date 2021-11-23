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23.11.2021  10:26   Виталий Хиневич

Через государственную границу на Харьковщине пытались перевезти самые дорогие часы в мире

В Харьковской области задержали гражданина России, который хотел переправить через границу старинные часы.

Старинные часы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной таможни. 
 
Отмечается, что на таможенном посту «Гоптовка», во время прохождения таможенного контроля у гражданина России был выявлен металлический предмет округлой формы.
 
При детальном осмотре ручной клади, среди личных вещей мужчины в полиэтиленовом пакете были выявлены карманные часы с признаками старины желтого цвета.
 
 
На механизме часов было указано "Jan 13 1891", циферблат имел надпись "PATEK PHILIPPE & cie", "GENEVE". Часы этой марки — одни из самых дорогих серийных часов в мире.
 
Учитывая тот факт, что гражданин при переходе государственной границы избрал «зеленый коридор» на него был оформлен протокол, кроме этого, данные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 стать 483 Таможенного кодекса Украины.
 
Часы были изъяты для проведения дальнейшей экспертизы.
 
Напомним, на Харьковщине мужчина пытался перевезти через государственную границу более 600 SIM-карт мобильного оператора «Мегафон».
 
Источник:   Харьковская областная таможня
 Тэги:  происшествие, таможня, харьков
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