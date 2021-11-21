    
Главная Новости Харькова Медицина Медики сообщили, можно ли пропускать вторую дозу вакцинации от COVID-19
21.11.2021  13:05   Виталий Хиневич

Медики сообщили, можно ли пропускать вторую дозу вакцинации от COVID-19

Более 600 тысяч жителей Украины проигнорировали второй курс вакцинации.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».
 
Отмечается, что игнорирование полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции может привести к потере должного эффекта первого курса получения препарата. 
 
Не получив двух доз вакцины, человек имеет все шансы заразиться коронавирусом и получить тяжелую клиническую картину заболевания. 
 
 
Если вакцинированный человек пропустил второй курс прививки, ее нужно сделать как можно скорее, это позволит минимизировать риски заболеть.
 
Кроме этого, если гражданин получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, скорее всего, у него будет такой же риск получить тяжелое течение болезни, как у не привитого.
 
Напомним, против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось 75% медийщиков Украины. Примерно 6% журналистов планируют пройти курс вакцинации в ближайшее время.
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.11 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 ноября 20.11 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 ноября 19.11 Медицина Коммунальные предприятия Харькова проверят на уровень вакцинации
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 