21.11.2021 13:05 Виталий Хиневич

Медики сообщили, можно ли пропускать вторую дозу вакцинации от COVID-19

Более 600 тысяч жителей Украины проигнорировали второй курс вакцинации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».

Отмечается, что игнорирование полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции может привести к потере должного эффекта первого курса получения препарата.

Не получив двух доз вакцины, человек имеет все шансы заразиться коронавирусом и получить тяжелую клиническую картину заболевания.

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Если вакцинированный человек пропустил второй курс прививки, ее нужно сделать как можно скорее, это позволит минимизировать риски заболеть.

Кроме этого, если гражданин получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, скорее всего, у него будет такой же риск получить тяжелое течение болезни, как у не привитого.

Напомним, против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось 75% медийщиков Украины. Примерно 6% журналистов планируют пройти курс вакцинации в ближайшее время.