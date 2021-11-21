21.11.2021 13:05 Виталий Хиневич
Медики сообщили, можно ли пропускать вторую дозу вакцинации от COVID-19
Более 600 тысяч жителей Украины проигнорировали второй курс вакцинации.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Обозреватель».
Отмечается, что игнорирование полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции может привести к потере должного эффекта первого курса получения препарата.
Не получив двух доз вакцины, человек имеет все шансы заразиться коронавирусом и получить тяжелую клиническую картину заболевания.
Если вакцинированный человек пропустил второй курс прививки, ее нужно сделать как можно скорее, это позволит минимизировать риски заболеть.
Кроме этого, если гражданин получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, скорее всего, у него будет такой же риск получить тяжелое течение болезни, как у не привитого.
Напомним, против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось
75% медийщиков Украины. Примерно 6% журналистов планируют пройти курс вакцинации в ближайшее время.
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