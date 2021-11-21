21.11.2021 12:30 Виталий Хиневич
В Харькове установили Национальный рекорд
В пятницу 19 ноября в Харькове приготовили блюдо длиной более 6 метров.
Фото: Ветрова Лана
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Обозреватель».
Отмечается, что мероприятие по изготовлению самого большого хот-дога в Украине прошло по адресу Московский проспект, 274.
Длина блюда составила 6 метров 16 сантиметров. Приготовление продукта проходило при содействии Роганского мясокомбината.
В его состав входила сосиска, маринованный лук, сыр и около литра горчицы и кетчупа.
Для того чтобы вынести приготовленный хот-дог на сцену понадобилось 6 человек.
Там эксперты провели точные замеры, и рекорд был зарегистрирован, после чего хот-дог раздали людям, присутствующим на мероприятии.
Напомним, харьковчанка стала чемпионкой мира по фридайфингу, установив новый рекорд
.
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