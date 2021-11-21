    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове установили Национальный рекорд
21.11.2021  12:30   Виталий Хиневич

В Харькове установили Национальный рекорд

В пятницу 19 ноября в Харькове приготовили блюдо длиной более 6 метров.

Хот-дог
Фото: Ветрова Лана
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель». 
 
Отмечается, что мероприятие по изготовлению самого большого хот-дога в Украине прошло по адресу Московский проспект, 274. 
 
Длина блюда составила 6 метров 16 сантиметров. Приготовление продукта проходило при содействии Роганского мясокомбината.
 
 
В его состав входила сосиска, маринованный лук, сыр и около литра горчицы и кетчупа. 
 
Для того чтобы вынести приготовленный хот-дог на сцену понадобилось 6 человек.
 
Там эксперты провели точные замеры, и рекорд был зарегистрирован, после чего хот-дог раздали людям, присутствующим на мероприятии. 
 
Напомним, харьковчанка стала чемпионкой мира по фридайфингу, установив новый рекорд.
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  рекорд украины, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Общество Велодень-2021. Харьковские велолюбители установили новый рекорд Украины (ВИДЕО) 26.12 Общество Самую большую автоелку в Украине нарядили в Харькове- Обозреватель 22.12 Общество В Харькове пройдет автопробег памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 