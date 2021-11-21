21.11.2021 12:30 Виталий Хиневич

В Харькове установили Национальный рекорд

В пятницу 19 ноября в Харькове приготовили блюдо длиной более 6 метров.

Фото: Ветрова Лана

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».

Отмечается, что мероприятие по изготовлению самого большого хот-дога в Украине прошло по адресу Московский проспект, 274.

Длина блюда составила 6 метров 16 сантиметров. Приготовление продукта проходило при содействии Роганского мясокомбината.

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В его состав входила сосиска, маринованный лук, сыр и около литра горчицы и кетчупа.

Для того чтобы вынести приготовленный хот-дог на сцену понадобилось 6 человек.

Там эксперты провели точные замеры, и рекорд был зарегистрирован, после чего хот-дог раздали людям, присутствующим на мероприятии.

Напомним, харьковчанка стала чемпионкой мира по фридайфингу, установив новый рекорд