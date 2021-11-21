21.11.2021 11:55 Виталий Хиневич

Изменения к лучшему не по телевизору, а воочию: в Харьковской области реализуют проект «Новое село» (видео)

Для реализации проекта в нашем регионе планируют рассмотреть поселок Казачья Лопань.



Изменения к лучшему не по телевизору, а воочию: в Харьковской области реализуют проект «Новое село» (видео)



Фото: ХОГА

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Александра Скакуна.

Отмечается, что на этой неделе вместе с профильным заместителем Михаилом Харнамом Александр Скакун посетил Шульгинскую территориальную громаду в Луганской области, в которой в этом году реализовали пилотный проект «Новое село».

«Я считаю, что развитие территорий, приграничных с Российской Федерацией на Харьковщине, является приоритетным. Люди должны знать, что в Украине жить круто – и видеть изменения к лучшему не по телевизору, а воочию – в своих населенных пунктах. Именно поэтому для старта программы «Новое село» в Харьковской области будем рассматривать Казачью Лопань, которая входит в состав Дергачевской территориальной громады и является одним из тех населенных пунктов, которые максимально приближены к государственной границе», - отметил Александр Скакун.

Например в селе Шульгинке, население которой – около 2000 человек, есть ЦНАП, где предоставляют около 100 видов админуслуг, и первый в Украине Центр культурных услуг, созданный при поддержке программы USAID. В центре, в частности, есть большая тренинговая зона, которая трансформируется во внутренний кинотеатр, конференц-зал, работают кружки 3D-моделирования, компьютерной грамотности, обеспечен доступ к электронной библиотеке.

Также в распоряжении жителей села – вся необходимая инфраструктура: отделение «Новой почты», аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки.

Всем этим могут пользоваться жители всей Шульгинской громады – в общей сложности около 4,5 тысяч человек.

Также приезжают из других громад и даже регионов Украины.

Вместе с главой громады Натальей Петренко Александр Скакун ознакомился с работой всех созданных в громаде центров, которые обеспечивают услуги и досуг для населения. Во время экскурсии Наталья Петренко поведала, как именно привлекала к работе в громаде международные программы – ПроООН, USAID – украинский бизнес и местных фермеров.

«Я везде подчеркиваю, что сельские громады не могут быть убыточными. Потому что у нас есть земля, потому что у нас есть потенциал. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы произвести собственный продукт. Чтобы на всех этапах производства была добавленная стоимость», – объясняет Петренко.

В частности, она отметила, что создание в селе современного Центра культурных услуг преследует цель развития привлекательности территории.

«Мы понимаем, что когда есть привлекательность территории, тогда людям интересно. К примеру, будет производство. А вечером или в выходные – куда пойти с детьми, что делать? Наверное, это такая боль сел, потому что 30 лет фактически на села никто не обращал внимания», – отмечает глава громады.

Она объяснила, что такого результата в Шульгинке добились, аккумулируя усилия местной громады и фермеров, бизнеса, международных организаций и государства.

«Мы будем брать пример с вашей громады и развивать наши громады на Харьковщине, потому что программа Президента «Новое село» – это классная программа. Это программа будущего», - подытожил Александр Скакун.

О своем визите в Шульгинку глава области рассказал во время совещания с председателями территориальных громад Харьковщины, которое состоялось в ХОГА.

«Это пример того, как следует инициировать такие классные европейские проекты. Мы ждем от вас инициатив. У всех есть фермеры и бизнесмены, которые будут готовы помочь вам. Будьте инициативны и берите пример с таких глав громад как в Шульгинке Старобельского района», - обратился руководитель ОГА к главам харьковских громад.

Напомним, Минцифры Украины планирует продолжить сотрудничество с Харьковом в запуске современных IT-проектов.