19.09.2021 15:25

Под Харьковом установлен оригинальный рекорд Украины (фото)

Под Харьковом прошло нетривиальное мероприятие.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Валках состоялось оригинальное мероприятие.

На центральной площади города Валки одновременно прозвучали 375 свистулек. Это самый громкий и самый массовый пересвист свистулек, который зафиксировали эксперты Национального реестра рекордов Украины.

«Национальный реестр рекордов Украины» - проект в сфере регистрации и популяризации украинских и мировых достижений в Украине, который был основан 10 октября 1989 года. Напомним, ранее мы писали о том, что рекорд Украины установил харьковчанин Сергей Прескорник, больше известный ка "Бегушая Борода".

Бегун сегодня, 19 сентября 2021 года, финишировал на площади Свободы, преодолев расстояние из Днепра в Харьков - 225 км - за сутки, при этом не отвлекаясь на сон.