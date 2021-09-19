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19.09.2021  15:25   

Под Харьковом установлен оригинальный рекорд Украины (фото)

Под Харьковом прошло нетривиальное мероприятие.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Валках состоялось оригинальное мероприятие. 
 
На центральной площади города Валки одновременно прозвучали 375 свистулек. Это самый громкий и самый массовый пересвист свистулек, который зафиксировали эксперты Национального реестра рекордов Украины.
 
«Национальный реестр рекордов Украины» - проект в сфере регистрации и популяризации украинских и мировых достижений в Украине, который был основан 10 октября 1989 года.
 
Рекорд Украины по пересвисту установлен в Валках. Новости Харькова
 
Рекорд Украины по пересвисту установлен в Валках. Новости Харькова
 
Напомним, ранее мы писали о том, что рекорд Украины установил харьковчанин Сергей Прескорник, больше известный ка "Бегушая Борода".     
Бегун сегодня, 19 сентября 2021 года, финишировал на площади Свободы, преодолев расстояние из Днепра в Харьков - 225 км  - за сутки, при этом не отвлекаясь на сон.
 
Тэги:  рекорд, пересвист, харьков, валки, свистульки, украина, национальный рекорд
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