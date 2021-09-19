19.09.2021 12:32 Евгений Клочко

Харьковчанин пробежал из Днепра в Харьков ради экологической мечты (видео)

Харьковский эко-активист, плоггер Сергей Прескорник, более известный в широких кругах как «Бегущая Борода», совершил двухсоткилометровый забег.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети, расстояние из Днепра в Харьков 225 км Сергей преодолел за сутки, при этом не отвлекаясь на сон.

Сергей Прескорник стартовал из Днепра 18 сентября в 6.18 утра. На протяжении всего маршрута он всего несколько раз останавливался, чтобы принять пищу и немного восстановить силы. После снова отправлялся в путь, его не останавливали ни дождь, ни темная трасса ночью.

Сегодня, 19 сентября в 11:00, Сергей финишировал в Харькове на площади Свободы, установив национальный рекорд Украины.

По словам Сергея Прескорника, цель его ультразабега - привлечь внимание к экологическим проблемам. Также он намерен собрать средства на строительство нового, инновационного эко-пространства, которое будет объединять сортировочную станцию, музей отходов, платформу для «безпластикового» фермерского рынка и открытую площадку для арт-мероприятий.

Напомним, в Лесопарке состоялась эко-акция «Чистый лесопарк - стань героем леса», организованная известный плоггером, эко-активистом и ультрамарафонцем Сергеем Прескорником.