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19.09.2021  12:32   Евгений Клочко

Харьковчанин пробежал из Днепра в Харьков ради экологической мечты (видео)

Харьковский эко-активист, плоггер Сергей Прескорник, более известный в широких кругах как «Бегущая Борода», совершил двухсоткилометровый забег.

Харьковчанин пробежал из Днепра в Харьков ради экологической мечты
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети, расстояние из Днепра в Харьков  225 км Сергей преодолел за сутки, при этом не отвлекаясь на сон.
 
Сергей Прескорник стартовал из Днепра 18 сентября в 6.18 утра. На протяжении всего маршрута он всего несколько раз останавливался, чтобы принять пищу и немного восстановить силы. После снова отправлялся в путь, его не останавливали ни дождь, ни темная трасса ночью.
 
Сегодня, 19 сентября в 11:00, Сергей финишировал в Харькове на площади Свободы, установив национальный рекорд Украины.
 
По словам Сергея Прескорника, цель его ультразабега - привлечь внимание к экологическим проблемам. Также он намерен собрать средства на строительство нового, инновационного эко-пространства, которое будет объединять сортировочную станцию, музей отходов, платформу для «безпластикового» фермерского рынка и открытую площадку для арт-мероприятий.
 

 
Напомним, в Лесопарке состоялась эко-акция «Чистый лесопарк - стань героем леса», организованная известный плоггером, эко-активистом и ультрамарафонцем Сергеем Прескорником.

 

Источник:   Харьков Life | Cобытия и новости
 Тэги:  харьков, экология
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