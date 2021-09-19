19.09.2021 11:58 Дмитрий Колоней

В Харькове таксист влетел в скорую помощь (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Полтавский Шлях.

Авария произошла возле пожарной части. Здесь водитель такси врезался в машину скорой помощи. По словам очевидцев, скорая ехала с включенными маячками и сиреной.

Напомним, ранее мы писали об аварии с участием скорой помощи. Она также произошла на Полтавском шляхе. В дорожно-транспортном происшествии возле 177 дома столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot и легковушка KIA Sorento, так как водител китайца не захотел уступать дорогу. В результате, врезщавшись и смяв переднюю часть скорой, перевернулся.