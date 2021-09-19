В Харькове таксист влетел в скорую помощь (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Полтавский Шлях.
Авария произошла возле пожарной части. Здесь водитель такси врезался в машину скорой помощи. По словам очевидцев, скорая ехала с включенными маячками и сиреной.
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