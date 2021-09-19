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19.09.2021  10:40   

ДТП: В Харькове на одной улице разбились шесть машин (видео)

Об авариях в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове - дорожно-траспортное происшествия.  Авврия произошли из-за затянувшегося дождя. 

Два столкновения случились на улице Веснина, в которых разбились шесть легковых автмобилей. Подробнностей об авариях и пострадвших в них пока нет. Полиция на месте.

Напомним, ранее мы писали о жуткой аварии  Mazda из-за дождя на проспекте Гагарина в сторону центра. У машины был практически снесен капот машины. японец вылетел на встречку.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, веснина, дождь
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