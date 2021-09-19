ДТП: В Харькове на одной улице разбились шесть машин (видео)

Об авариях в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове - дорожно-траспортное происшествия. Авврия произошли из-за затянувшегося дождя.
Два столкновения случились на улице Веснина, в которых разбились шесть легковых автмобилей. Подробнностей об авариях и пострадвших в них пока нет. Полиция на месте.
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Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Новая волна похолодания с дождями решила не «начинать с понедельника», и придет в Харьков уже в эти выходные.
18 сентября 1987 года в честь Харькова назван астероид.
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