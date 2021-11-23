В Харькове взрывотехники обезвредили "биобомбу"

Подозрительную коробку в Индустриальном районе Харькова нашел сотрудник железнодорожной станции.
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То и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Вторник начнется хмурой пасмурной погодой, затем небо на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером они вернутся снова. Без существенных осадков.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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