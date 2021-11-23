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23.11.2021  11:17   Евгений Клочко

В Харькове взрывотехники обезвредили "биобомбу"

Подозрительную коробку в Индустриальном районе Харькова нашел сотрудник железнодорожной станции.

На станции Лосево обезвредили биобомбу
Фото: Харьков транспортный
 
23 ноября на железнодорожной станции "Лосево" по проспекту Московскому, 301-А (Индустриальный район) обнаружили коробку с надписью "биобомба". 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку Харьковской области, размещенную на сайте Харьковской областной государственной администрации.
 
 
"Около 5:30 дорожный обходчик возле электроподстанции выявил коробку с надписью "биобомба". На место происшествия прибыли представители экстренных служб, кинологи и взрывотехники. Взрывчатых устройств и опасных веществ в ящике не выявлено", — говорится в сообщении.
 
Напомним, 15 ноября сотрудники правоохранительных органов сообщили, что им поступил сигнал том, что возле ДК Полиции находится неизвестный подозрительный предмет.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что подозрительным предметом оказалась сумка для ноутбука, которая была пуста.
 
Источник:   Оперативная сводка ХОГА
 Тэги:  бомба, полиция, харьков
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