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03.12.2021  13:46   

В Харькове прошёл Студенческий бал-маскарад 2021

В Харькове прошёл Студенческий бал-маскарад 2021

Студенческий бал-маскарад в Харькове

В этом году учасниками бала стали 300 студентов 18 ВУЗов Харькова, сообщает кореспондент РЕДПОСТ.
 
Открыли бал торжественным парадом участников. А сам бал приходил в пять этапов, представляя разные тематики известных сказок и фильмов "Алиса в стране чудес", "Игра престолов", "Малефисента", "Великий Гетсби" и "Красавица и чудовище". 150 пар должны были передать атмосферность, настроение сюжетов и конечно показать искусство танца. Примечательно то, что студенты далеко не профессионалы. Их выступлению предшествовали 3 месяца изнурительных каждодневных тренировок по обучению бальному этикету и танцевальным па. Их желание постичь это искусство было настолько велико, что на танцполе они продемонстрировали само совершенство.  
 
"Студенческий бал-маскарад впервые проходил в Харькове в прошлом году, инициатором его проведения выступил городской голова Игорь Терехов. Идея настолько пришлась по душе молодёжи, что в этом году бал собрал в 2 раза больше учасников. Ведь это мероприятие красоты и изысканности, а ещё своеобразная площадка для общения студентов из разных ВУЗов. Поэтому это, действительно, выдающееся событие для Первой столицы. И мы не сомневаемся, что бал станет традиционным", - отметила Алина Помазан, заместитель директора Департамента семьи, молодёжи и спорта. 
 
Особенностью бала стало ещё и то, что в этом году компетентное жюри, состоящее из профессионалов известных хореографов и балетмейстеров, выбирали 18 королей и королев бала, т.е. лучшую пару в каждом ВУЗе. Победители получили цветы, подарки, а девушки изысканные короны. А наградой для всех участников были овации зрителей и хорошее настроение.

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Тэги:  бал, студенты, харьков
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