03.12.2021 13:35 Виталий Хиневич

В Харькове создают мурал великому философу

На одной из центральных улиц города приступили к созданию портрета известному харьковчанину.

Фото: "Суспільне"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что 3 декабря на улице Рымарской, 19 приступили к созданию мурала с изображением Григория Сковороды.

Высота изображения будет составлять около 18 метров, а ширина примерно 13 метров. Сама композиция будет базироваться на материале, который использую для утепления домов. Данный строительный материал очень легко можно снять с фасада здания, так как оно представляет собой архитектурную памятку города.

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Монтаж проходит уже второй день, при поддержке Харьковского городского совета, закончить планируют 3 декабря.

Фото: "Суспільне"

Художники разрабатывали концепцию изображения с лета 2021 года, в итоге получилась картина, которая состоит из 80 частей, которые монтируются силами пятерых человек.

Кроме этого стоит отметить, что 3 декабря исполняется 299 лет со дня рождения Григория Сковороды.

Напомним, в Харькове жители дома решили « утеплить» мурал . Большая синица украшает 16 этажный дом с 2016 года на высоте 20 метров.