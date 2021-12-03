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03.12.2021  13:35   Виталий Хиневич

В Харькове создают мурал великому философу

На одной из центральных улиц города приступили к созданию портрета известному харьковчанину.

Мурал Харьков
Фото: "Суспільне"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».
 
Отмечается, что 3 декабря на улице Рымарской, 19  приступили к созданию мурала с изображением Григория Сковороды.
 
Высота изображения будет составлять около 18 метров, а ширина примерно 13 метров. Сама композиция будет базироваться на материале, который использую для утепления домов. Данный строительный материал очень легко можно снять с фасада здания, так как оно представляет собой архитектурную памятку города. 
 
 
Монтаж проходит уже второй день, при поддержке Харьковского городского совета, закончить планируют 3 декабря.
 
Мурал Харьков
Фото: "Суспільне"
 
Художники разрабатывали концепцию изображения с лета 2021 года, в итоге получилась картина, которая состоит из 80 частей, которые монтируются силами пятерых человек. 
 
Кроме этого стоит отметить, что 3 декабря исполняется 299 лет со дня рождения Григория Сковороды.
 
Напомним, в Харькове жители дома решили «утеплить» мурал. Большая синица украшает 16 этажный дом с 2016 года на высоте 20 метров.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  мурал, сковорода, харьков
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