03.12.2021 13:20 Евгений Клочко

Реконструкция областной детской больницы обойдется на 42 млн гривен дороже

Министерство регионального развития увеличило финансирование проекта реконструкции Областной детской клинической больницы №1.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОГА Александр Скакун.

«Проект входит в Программу Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он финансируется из двух источников: 80% – это средства Европейского инвестиционного банка, которые выделены согласно Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины, 20% – софинансирование из областного бюджета. На этот год финансирование на средства ЕИБ предполагалось в размере 25 млн грн, однако было увеличено – до 67 млн ​​грн. То есть – на 42 миллиона.

Темпы проведения работ позволяют утверждать, что все средства будут использованы до конца текущего года. И в результате объект будет готов на 90%», – отметил Александр Скакун.

В рамках «Большого строительства» в ОДКБ №1 проводят 100-процентный капремонт двух отделений и термомодернизацию корпусов. В общей сложности утепляют 8500 квадратных метров фасада.

«Это устройство вентилируемых фасадов по корпусу грудничков и стационарному корпусу. Также будет отремонтирован переход между этими корпусами и уже выполнены работы по капитальному ремонту кровли», – пояснил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.

По его информации, капремонт двух отделений уже выполнен. Сейчас на объекте идет монтаж фасадной системы. Полностью проект будет завершен в следующем году.

«10 миллионов мы рассчитываем, что будет профинансировано ЕИБ в 2022 году и будет соответственно этих средств выделено софинансирование из областного бюджета», - уточнил Жуков.