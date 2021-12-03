    
Главная Новости Харькова Власть Реконструкция областной детской больницы обойдется на 42 млн гривен дороже
03.12.2021  13:20   Евгений Клочко

Реконструкция областной детской больницы обойдется на 42 млн гривен дороже

Министерство регионального развития увеличило финансирование проекта реконструкции Областной детской клинической больницы №1.

Реконструкция областной детской больницы обойдется на 42 млн гривен дороже. Новости Харькова
 
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОГА Александр Скакун.
 
«Проект входит в Программу Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он финансируется из двух источников: 80% – это средства Европейского инвестиционного банка, которые выделены согласно Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины, 20% – софинансирование из областного бюджета. На этот год финансирование на средства ЕИБ предполагалось в размере 25 млн грн, однако было увеличено – до 67 млн ​​грн. То есть – на 42 миллиона.
 
Темпы проведения работ позволяют утверждать, что все средства будут использованы до конца текущего года. И в результате объект будет готов на 90%», – отметил Александр Скакун.
 
Реконструкция областной детской больницы обойдется на 42 млн гривен дороже. Новости Харькова
 
В рамках «Большого строительства» в ОДКБ №1 проводят 100-процентный капремонт двух отделений и термомодернизацию корпусов. В общей сложности утепляют 8500 квадратных метров фасада.
 
«Это устройство вентилируемых фасадов по корпусу грудничков и стационарному корпусу. Также будет отремонтирован переход между этими корпусами и уже выполнены работы по капитальному ремонту кровли», – пояснил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.
 
По его информации, капремонт двух отделений уже выполнен. Сейчас на объекте идет монтаж фасадной системы. Полностью проект будет завершен в следующем году.
 
«10 миллионов мы рассчитываем, что будет профинансировано ЕИБ в 2022 году и будет соответственно этих средств выделено софинансирование из областного бюджета», - уточнил Жуков.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  больница, реконструкция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.11 Медицина Работаем на перспективу: в 18-й больнице запустили в работу кислородную емкость 19.10 Криминал и происшествия Напал на COVID-отделение: больницу на Харьковщине взяли под охрану 08.10 Медицина В Харькове крупнейшей больнице необходимы медбригады для коронавирусных больных
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 