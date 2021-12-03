03.12.2021 15:55 Екатерина Стрельцова

Игорь Терехов рассказал, кому в Харькове выдадут бесплатные квартиры

Полицейских, которые будут демонстрировать продуктивную работу во время патрулирования улиц вместе с общественниками, будут хорошо поощрять.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Данный вопрос обсуждали во время экстренного совещания совместно с представителями Национальной полиции Харьковской области. Чтобы мотивировать членов формирования, которые должны следить за общественным порядком, Игорь Терехов пообещал за хорошую и продуктивную работу предоставлять жилье полицейским.

Но такое возможно, подчеркнул руководитель города, только в том случае, если полиция будет на стороне харьковчан и будет качественно следить за порядком в городе и поможет ликвидировать противозаконные "наливайки", распространение наркотиков и работу незаконных пунктов приема металлолома, ведь всё это мешает жить горожанам.

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Также стоит отметить, что сейчас такие общественные формирования проходят стадию дообучения и расширения своих возможностей. В рамках пилотного проекта патрулирование начали с Индустриального района. В дальнейшем планируется, что подобные патрули будут следить за порядком во всем городе.

Жители могут обращаться к дежурному формирования по телефону: +38 093 457 4133. Сообщения принимают с 17:00 до 22:00.

Напомним, уже 1 декабря в Индустриальном районе Харькова выйдут на патрулирование улиц общественные формирования, которые будут помогать правоохранителям.