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03.12.2021  15:55   Екатерина Стрельцова

Игорь Терехов рассказал, кому в Харькове выдадут бесплатные квартиры

Полицейских, которые будут демонстрировать продуктивную работу во время патрулирования улиц вместе с общественниками, будут хорошо поощрять.

В Харькове будут выдавать квартиры полицейским
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Данный вопрос обсуждали во время экстренного совещания совместно с представителями Национальной полиции Харьковской области. Чтобы мотивировать членов формирования, которые должны следить за общественным порядком, Игорь Терехов пообещал за хорошую и продуктивную работу предоставлять жилье полицейским.
 
Но такое возможно, подчеркнул руководитель города, только в том случае, если полиция будет на стороне харьковчан  и будет качественно следить за порядком в городе и поможет ликвидировать противозаконные "наливайки", распространение наркотиков и работу незаконных пунктов приема металлолома, ведь всё это мешает жить горожанам. 
 
 
Также стоит отметить, что сейчас такие общественные формирования проходят стадию дообучения и расширения своих возможностей. В рамках пилотного проекта патрулирование начали с Индустриального района. В дальнейшем планируется, что подобные патрули будут следить за порядком во всем городе. 
 
Жители могут обращаться к дежурному формирования по телефону: +38 093 457 4133. Сообщения принимают с 17:00 до 22:00.
 
Напомним, уже 1 декабря в Индустриальном районе Харькова выйдут на патрулирование улиц общественные формирования, которые будут помогать правоохранителям.
 
Тэги:  полиция, квартиры, харьков
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