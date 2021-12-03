03.12.2021 16:20 Виталий Хиневич

Стало известно, когда украинцы смогут вакцинироваться третьей дозой от COVID-19

Бустерную дозу могут вводить жителям Украины по примеру стран ЕС.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Украинская правда».

Отмечается, что правительство рассмотрит вопрос о введении третьей дозы вакцины спустя 9 месяцев после полного курса вакцинации. В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что количество доз вакцины от коронавируса позволяет это сделать, также имеется вся необходимая техническая база.

Украина готова принять такое решение, однако его на официальном уровне должны утвердить в Евросоюзе. Если такое решение будет достигнуто, то полный курс вакцинации будет действителен 270 дней вместо 360 дней.

Напомним, согласно прогнозам, в конце декабря эпидемиологическая ситуация по сравнению с началом ноября будет более спокойной, однако не смотря на это будут действовать карантинные ограничения.