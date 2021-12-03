03.12.2021 16:45 Виталий Хиневич

Возгорание автомобиля в Харькове: полиция открыла уголовное дело

Ночью в Основянском районе Харькове произошло возгорание авто на придомовой территории.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 2 декабря около 20:40 возле дома по улице Молочной произошло возгорание автомобиля марки "Mini John Cooper Works". В результате происшествия никто не пострадал. Вместе с пожарными к месту происшествия была направленна следственно оперативная группа.

Рядом с обгоревшей машиной была найденная пластиковая емкость, в которой находилось вещество черного цвета со смывами копоти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, пожар произошел около половины девятого вечера 2 декабря на улице Молочной, 34 в Харькове. Авто стояло припаркованное во дворе жилой 16-этажки.