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03.12.2021  16:45   Виталий Хиневич

Возгорание автомобиля в Харькове: полиция открыла уголовное дело

Ночью в Основянском районе Харькове произошло возгорание авто на придомовой территории.

Пожар в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 2 декабря около 20:40 возле дома по улице Молочной произошло возгорание автомобиля марки "Mini John Cooper Works". В результате происшествия никто не пострадал. Вместе с пожарными к месту происшествия была направленна следственно оперативная группа.
 
 
Рядом с обгоревшей машиной была найденная пластиковая емкость, в которой находилось вещество черного цвета со смывами копоти.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи лишение свободы сроком до 10 лет.
 
Напомним, пожар произошел около половины девятого вечера 2 декабря на улице Молочной, 34 в Харькове. Авто стояло припаркованное во дворе жилой 16-этажки.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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