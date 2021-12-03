03.12.2021 16:59 Дмитрий Колоней
Афера на 800 тысяч: под Харьковом будут судить разбогатевшего на краже дельца
Под Харьковом мужчина присвоил бюджетные деньги.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации начальника отдела облпрокуратуры Станислава Пиева установлено, что в 2018 году один из сельсоветов Харьковского района и харьковское ООО заключили договор о строительстве амбулатории.
Глава ООО, зная о том, что работы не выполнены, составил и подписал акты приемки выполненных работ, получив на счет общества 800 тысяч гривен из бюджета, нанеся ущерб сельсовету Винонвному светит тюремный срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали об афере на 17 миллионов гривен - в Харькове делец нагрел руки
на поставках электричества.
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