03.12.2021 16:59 Дмитрий Колоней

Афера на 800 тысяч: под Харьковом будут судить разбогатевшего на краже дельца

Под Харьковом мужчина присвоил бюджетные деньги.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации начальника отдела облпрокуратуры Станислава Пиева установлено, что в 2018 году один из сельсоветов Харьковского района и харьковское ООО заключили договор о строительстве амбулатории.

Глава ООО, зная о том, что работы не выполнены, составил и подписал акты приемки выполненных работ, получив на счет общества 800 тысяч гривен из бюджета, нанеся ущерб сельсовету Винонвному светит тюремный срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали об афере на 17 миллионов гривен - в Харькове делец нагрел руки на поставках электричества.