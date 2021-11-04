04.11.2021 15:17
Афера на 17 миллионов: в Харькове делец нагрел руки на поставках электричества
В Харькове под подозрением бывший директор предприятия
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Игоря Билодида, установлено, что в 2019 году директор общества с ограниченной ответственностью заключил договор о поставках электроэнергии с одним из харьковских коммунальных предприятий.
Стремясь нажиться на этих поставках, директор ООО инициировал внесение изменений в договор о поставке, заключив дополнительные соглашения, в которых безосновательно завысил стоимость единицы электрической энергии. В результате указанных действий на счет предприятия излишне перечислено почти 17 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит тюремный срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали о розыске мошенника, который выдал себя за умершего и провернул аферу
в Харькове.
60-70 летний мужчина обманом завладел недвижимым имуществом по улице Таганской в Харькове.
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