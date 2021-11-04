04.11.2021 15:17

Афера на 17 миллионов: в Харькове делец нагрел руки на поставках электричества

В Харькове под подозрением бывший директор предприятия

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Игоря Билодида, установлено, что в 2019 году директор общества с ограниченной ответственностью заключил договор о поставках электроэнергии с одним из харьковских коммунальных предприятий.

Стремясь нажиться на этих поставках, директор ООО инициировал внесение изменений в договор о поставке, заключив дополнительные соглашения, в которых безосновательно завысил стоимость единицы электрической энергии. В результате указанных действий на счет предприятия излишне перечислено почти 17 млн ​​грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит тюремный срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о розыске мошенника, который выдал себя за умершего и провернул аферу в Харькове. 60-70 летний мужчина обманом завладел недвижимым имуществом по улице Таганской в ​​Харькове.