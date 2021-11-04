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04.11.2021  14:55   Рита Парфенова

Российский шоумен попал в списки невъездных в Украину

Российского юмориста, телеведущего и шоумена Максима Галкина включили в «черный список» персон, угрожающих национальной безопасности Украины.

Максим Галкин

Как пишет РЕДПОСТ, Министерство культуры информационной политики Украины обновило список особ, угрожающих нацбезопасности страны. С 3 ноября сего года в него включен российский комик Максим Галкин. Шоумена внесли в список по представлению Службы безопасности Украины

Теперь по закону мужу певицы Аллы Пугачевой запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, на территории нашей страны запрещена трансляция кино-, и видео- и аудипродукции с его участим.

По состоянию на 4 ноября 2021 года в перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности, включены 259 человек.

Ранее мы писали, что контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых «парламентов» самопровозглашенных «республик».

Источник:   Минкульт
 Тэги:  максим галкин, харьков
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