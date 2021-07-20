20.07.2021 15:30

СБУ задержала бывшего "парламентария Л/ДНР" на Харьковщине (фото)

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых «парламентов» самопровозглашенных «республик».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. По информации силовиков, житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и был причастен к принятию фейковой «конституции ЛНР».

Во время обыска у задержанного обнаружено «паспорт гражданина ЛНР», а также «регистрационные документы ЛНР». Также было установлено, что мужчина был «депутатом» так называемых «Народного совета» и «парламента Союза народных республик Л/ДНР».

"Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активное подрывную деятельность, направленную против Украины", - говорится в сообщении

На данный момент следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове задержали полицейского , который путем «закладок» распространял особо опасное психотропное вещество - мефедрон.