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20.07.2021  15:30   

СБУ задержала бывшего "парламентария Л/ДНР" на Харьковщине (фото)

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых «парламентов» самопровозглашенных «республик».

Бывший "депутат ЛДНР" попался в руки СБУ на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. По информации силовиков, житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и был причастен к принятию фейковой «конституции ЛНР».
 
Во время обыска у задержанного обнаружено «паспорт гражданина ЛНР», а также «регистрационные документы ЛНР». Также было установлено, что мужчина был «депутатом» так называемых «Народного совета» и «парламента Союза народных республик Л/ДНР».
 
Бывший "депутат ЛДНР" попался в руки СБУ на Харьковщине
 
"Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активное подрывную деятельность, направленную против Украины", - говорится в сообщении
 
На данный момент следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Напомним, в Харькове задержали полицейского, который путем «закладок» распространял особо опасное психотропное вещество - мефедрон.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  харьков, сбу
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