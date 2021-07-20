20.07.2021 13:55

Добкин пытается скрыть свое поражение, обвиняя социологов, — Золотарев

Рейтинг Михаила Добкина как кандидата в мэры Харькова снижается с каждым месяцем, причем по опросам разных социологических компаний.



Фото:pravda.com

Добкин обвинил социологов в подтасовке, хотя именно единство результатов доказывает, что настроения избирателей переданы правильно. Об этом на своей странице в «Фэйсбуке» написал политолог Андрей Золотарев, сообщает РЕДПОСТ.

«Добкин обвиняет все социологические компании, которые показывают, что он проигрывает выборы, в подтасовке результатов. Причем речь идет о таких серьезных компаниях, как «СОЦИС», «Рейтинг» и КМИС. Уважаемые и рукопожатные в профессиональной среде компании с наработанной за десятилетия репутацией. К тому же, члены ESOMAR, а это одна из наиболее известных и уважаемых исследовательских ассоциаций в мире, образованная в 1948 году. Членство в ESOMAR означает соблюдение членом определенных стандартов проведения исследований и служит определенной гарантией высокого качества», — сообщил Золотарев.

По словам эксперта, для этих компаний электоральные исследования не являются главным источников заказов, а профессиональная репутация для них намного важнее обслуживания политических интересов.

«В апреле опрос проводил СОЦИС, в мае КМИС, и вот в июле – «Рейтинг». От опроса к опросу рейтинг Добкина снижается. Сейчас он составляет чуть менее 18% — в два с половиной раза меньше, чем у Терехова.

Остается пожелать Михаилу Маркович мужества принять реальность такой, какая она есть. Исходя из этой настоящей реальности и надо строить свои политические планы. Поражение — это не конец жизни и не конец карьеры. Электоральная ситуация такова, как показывают социологи. Это и есть реальность, от которой убегает Добкин», — говорит Золотарев.

Напомним, согласно июльскому опросу Социологический группы «Рейтинг», 43% харьковчан готовы отдать свой голос за Игоря Терехова на выборах мэра.

При этом Михаил Добкин обладает самым высоким антирейтингом среди жителей города: его бы не поддержали ни при каких обстоятельствах 34% харьковчан.