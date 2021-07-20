Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ВАЗ вылетел на встречку и врезался в микроавтобус: розыск водителей с регистраторами
20.07.2021  13:15   Рита Парфенова

ВАЗ вылетел на встречку и врезался в микроавтобус: розыск водителей с регистраторами

Свидетелей аварии под Харьковом просят обратиться в полицию.

ДТП возле экопарка

Для установления причин дорожно-транспортного происшествия правоохранители простят очевидцев откликнуться, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Авария произошла 19 июля около 15:00 на Окружной в районе Экопарка. Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Mercedes».

В результате столкновения пострадал 70-летний водитель «ВАЗ». Его доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 3 Харьковского РУП № 3. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП возле экопарка

ДТП возле экопарка

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Криминал и происшествия Лобовое ДТП под Харьковом: водителя вырезали из авто 40 минут (видео, фото) 19.07 Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: жуткое месиво из машин, есть погибший (фото) 18.07 Криминал и происшествия ДТП: автоледи врезалась в столб, машина всмятку (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 