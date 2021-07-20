ВАЗ вылетел на встречку и врезался в микроавтобус: розыск водителей с регистраторами

Свидетелей аварии под Харьковом просят обратиться в полицию.
Для установления причин дорожно-транспортного происшествия правоохранители простят очевидцев откликнуться, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Авария произошла 19 июля около 15:00 на Окружной в районе Экопарка. Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Mercedes».
В результате столкновения пострадал 70-летний водитель «ВАЗ». Его доставили в больницу.
Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 3 Харьковского РУП № 3. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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