20.07.2021 13:15 Рита Парфенова

ВАЗ вылетел на встречку и врезался в микроавтобус: розыск водителей с регистраторами

Свидетелей аварии под Харьковом просят обратиться в полицию.

Для установления причин дорожно-транспортного происшествия правоохранители простят очевидцев откликнуться, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Авария произошла 19 июля около 15:00 на Окружной в районе Экопарка. Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Mercedes».

В результате столкновения пострадал 70-летний водитель «ВАЗ». Его доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 3 Харьковского РУП № 3. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.