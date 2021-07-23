Какую криптовалюту купить прямо сейчас в Харькове?

Сейчас в мире существует более 2 300 монет криптовалют, но эксперты говорят, что все таки стоит отказаться от большинства из них. Стоимость любой криптовалюты может меняться каждый час, минуту, секунду и это может быть максимально актуально для менее известных монет. Даже более стойкие и популярные монеты, такие как Ethereum (ETH) или Bitcoin (BTC) показывают высокую долю волатильности, но, все таки, имеют более значимый показатель роста курса.
Поэтому, можно смело утверждать, что биткоин - это хорошее место для начинающих криптоинвесторов. Являясь первой криптовалютой, биткоин имеет длинный послужной список для инвесторов. С момента создания в 2009 году, курс биткоина вырос более, чем в 30 000%. Казалось бы, этот рост невероятный, такого не бывает, но некоторые великие аналитики считают, что это не предел и стоимость биткоина может вырасти еще в несколько десятков раз. А все потому, что Bitcoin работает на технологии блокчейн, которая с каждым годом становится все популярней, распространенной и интегрированной в повседневную жизнь людей.
Если Вы еще не передумали купить биткоин за гривны, доллары, евро или другие фиатные деньги, давайте разберем, как это можно сделать быстро и безопасно для своего кошелька.
И так, есть несколько вариантов, как можно купить или продать криптовалюту, но наиболее популярным, быстрым и многофункциональным является именно обменник криптовалют. Одним из таковых на рынке Украины, в том числе и в Харькове, есть сервис Coin24.com.ua. Основными видами деятельности этого обменника являются покупка и продажа криптовалют за наличные и безналичные деньги, а также заказ необходимой крипте в том количестве, которое Вам необходимо. Рассмотрим и другие преимущества данного обменного сервиса среди других сайтов по обмену.
Плюсы обменника криптовалют Coin24.com.ua:
И если этого недостаточно, стоит хоть раз попробовать воспользоваться услугами Coin24.com.ua и убедиться в вышеперечисленном. Этот обменник биткоин был создан максимально простым, доступным, понятным и с учетом последних тенденций дизайна. И даже с таким набором положительных характеристик сервис обмена криптовалют Coin24.com.ua не останавливается на достигнутом и постоянно работает над улучшением всех тонкостей функционала сайта. Приглашаем и Вас присоединиться с нами к миру криптовалют и цифровому будущему!
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Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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