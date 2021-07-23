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23.07.2021  13:11   

Какую криптовалюту купить прямо сейчас в Харькове?

Сейчас в мире существует более 2 300 монет криптовалют, но эксперты говорят, что все таки стоит отказаться от большинства из них. Стоимость любой криптовалюты может меняться каждый час, минуту, секунду и это может быть максимально актуально для менее известных монет. Даже более стойкие и популярные монеты, такие как Ethereum (ETH) или Bitcoin (BTC) показывают высокую долю волатильности, но, все таки, имеют более значимый показатель роста курса.

Поэтому, можно смело утверждать, что биткоин - это хорошее место для начинающих криптоинвесторов. Являясь первой криптовалютой, биткоин имеет длинный послужной список для инвесторов. С момента создания в 2009 году, курс биткоина вырос более, чем в 30 000%. Казалось бы, этот рост невероятный, такого не бывает, но некоторые великие аналитики считают, что это не предел и стоимость биткоина может вырасти еще в несколько десятков раз. А все потому, что Bitcoin работает на технологии блокчейн, которая с каждым годом становится все популярней, распространенной и интегрированной в повседневную жизнь людей.

Какую криптовалюту купить прямо сейчас в Харькове?

Если Вы еще не передумали купить биткоин за гривны, доллары, евро или другие фиатные деньги, давайте разберем, как это можно сделать быстро и безопасно для своего кошелька. 

И так, есть несколько вариантов, как можно купить или продать криптовалюту, но наиболее популярным, быстрым и многофункциональным является именно обменник криптовалют. Одним из таковых на рынке Украины, в том числе и в Харькове, есть сервис Coin24.com.ua. Основными видами деятельности этого обменника являются покупка и продажа криптовалют за наличные и безналичные деньги, а также заказ необходимой крипте в том количестве, которое Вам необходимо. Рассмотрим и другие преимущества данного обменного сервиса среди других сайтов по обмену.

Плюсы обменника криптовалют Coin24.com.ua:

  • Автоматический обмен в любой день и в любое время суток. Работа без перерывов и выходных - 24/7/365.
  • Множество направлений обмена.
  • Широкий выбор криптовалют. Если нет необходимой крипты в списке - закажем специально для Вас.
  • Обмен с помощью популярных банковских карточек - ПриватБанк (Приват24), Монобанк, Visa/MasterCard.
  • Продать или купить биткоин Харьков можно за наличные. Оформите заявку на сайте, в которой укажите город и то, что обмен будет происходить на наличные. С Вами свяжется менеджер с города Харьков для уточнения всех необходимых деталей по данной заявке.
  • Выгодные курсы всемирно известных криптобирж.
  • Гарантируем безопасность и конфиденциальность. Информация о пользователях не хранится на сервисе, а информация о заявках хранится в зашифрованном виде.
  • Гарантия обмена - при соблюдении всех правил обмена сервиса, средства 100% поступают на Ваш счет или кошелек.
  • Двухуровневая реферальная программа, которая дает возможность пассивно зарабатывать вместе с обменником.
  • Приятный бонус - кэшбэк от Ваших операций (более подробно - смотрите на сайте обменника).
  • Компетентная техническая поддержка сайта, которая поможет произвести обмен, если у Вас возникнут какие-то трудности, а также ответит на интересующие вопросы о работе сервиса.
  • Положительные отзывы на авторитетных сайтах и мониторингах обменников подтверждают хорошую репутацию и надежность сервиса.

Какую криптовалюту купить прямо сейчас в Харькове?

И если этого недостаточно, стоит хоть раз попробовать воспользоваться услугами Coin24.com.ua и убедиться в вышеперечисленном. Этот обменник биткоин был создан максимально простым, доступным,  понятным и с учетом последних тенденций дизайна. И даже с таким набором положительных характеристик сервис обмена криптовалют Coin24.com.ua не останавливается на достигнутом и постоянно работает над улучшением всех тонкостей функционала сайта. Приглашаем и Вас присоединиться с нами к миру криптовалют и цифровому будущему!

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