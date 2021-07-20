20.07.2021 12:15 Рита Парфенова

Проезд по Танкопия закроют: маршрут троллейбуса отменен

На закрытый участок улицы будут пускать только спецтранспорт.



//gortransport.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Танкопия, на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий, запрещается 21 и 22 июля 2021 года с 8:00 до 20:00, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу.

Как проинформировали в Департаменте инфраструктуры горсовета, запрет движение связан с проведением ООО «Паркинг+» работ по капитальному ремонту дороги.



К жилым и административным зданиям, расположенным на указанной улице, будет обеспечен беспрепятственный проезд специальных автомобилей оперативных служб.



Ремонтные работы отразятся на курсировании общественного транспорта.



21 и 22 июля автобусы №15е будут объезжать закрытый участок так:

при движении в сторону пр. Льва Ландау: ул. Танкопия – ул. Харьковских Дивизий – бульвар Юрьева – пр. Петра Григоренко – ул. Олимпийская и дальше по маршруту.

при движении в сторону бульвара Богдана Хмельницкого: ул. Олимпийская – пр. Петра Григоренко – бульвар Юрьева – ул. Харьковских Дивизий – ул. Танкопия и дальше по маршруту.



Также 21 и 22 июля с 9.00 до 21.00 запрещается движение троллейбусов по ул. Танкопия на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий. Троллейбус №25 курсировать не будет.

Напомним, в связи с реконструкцией тепловой сети движение транспорта по Григорьевскому шоссе, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Камской, запрещается с 8.00 17 мая до 1 октября 2021 года.