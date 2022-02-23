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23.02.2022  20:49   Дмитрий Колоней

Разбогател на детях: под Харьковом будут судить афериста (фото)

Хитрый директор предприятия сядет на скамью подсудимых в пригороде Харькова.

Криминал Харьковщина: Провернул аферу, обманув Змиевский горсовет, ушлый директор предприятия, его будут судить
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергей Прилуцкий, установлено, что в марте 2019 Змиевский горсовет заключил договр с частным предприятием об утеплении фасада дошкольного учебного заведения..
 
Директор предприятия завысил объемы выполненных работ и нагрел руки, получив безосновательно деньги от местного муниципалитета за фактически невыполненные строительные работы. Ныне обвинение направлено в Змиевский райсуд Харьковской области.
 
Ушлому диретору грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
 
Напомним, ранее мы писали о задержании халатного чиновника, нанесшего ущерб в миллион гривен..
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошеничество, афера, харьков, украина, змиев, чугуев
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