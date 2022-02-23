23.02.2022 20:49 Дмитрий Колоней

Разбогател на детях: под Харьковом будут судить афериста (фото)

Хитрый директор предприятия сядет на скамью подсудимых в пригороде Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергей Прилуцкий, установлено, что в марте 2019 Змиевский горсовет заключил договр с частным предприятием об утеплении фасада дошкольного учебного заведения..

Директор предприятия завысил объемы выполненных работ и нагрел руки, получив безосновательно деньги от местного муниципалитета за фактически невыполненные строительные работы. Ныне обвинение направлено в Змиевский райсуд Харьковской области.

Ушлому диретору грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.