23.02.2022 20:18 Дмитрий Колоней

Терпеливые люди живут дольше - результат исследования

Исследование было проведено шведским экспертом.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в своей диссертации по экономике шедвский исследватель Лиза Норргрен из крупнейшего в Скандинавии Гетеборгского университета анализирует уникальный материал данных, в котором тысячи шведов отслеживались с 13-летнего возраста и на протяжении всей их жизни и приходит к выводу, что терпеливые люди имеют меньший риск умереть в возрасте до 65 лет и в среднем страдают от меньшего количества госпитализаций и диагнозов во взрослой жизни, чем более нетерпеливые люди.согласно новейшему исследованию, представленному

Что бы вы предпочли: получить 100 шведских крон сейчас или 1000 шведских крон через пять лет? Это был один из многих вопросов, которые были заданы 13 000 молодых людей в возрасте 12–13 лет в 1966 году в рамках уникального опроса, в ходе которого респонденты наблюдались на протяжении всей жизни и по сей день.

«На самом деле нет плохой или хорошей альтернативы, это всего лишь вопрос предпочтений — предпочитаете ли вы получить что-то сейчас или дождаться большего вознаграждения позже», — говорит Лиза Норргрен, которая в своей диссертации по экономике в Школе бизнеса , экономика и право, исследует связь между временными предпочтениями, образованием, здоровьем и смертью.

На 20% больше шансов дожить до 65

Ее результаты показывают, что у терпеливых молодых людей, решивших получить 1000 шведских крон через пять лет, шансы дожить до 65-летия на 17–21 % выше, чем у их более нетерпеливых одноклассников. Их также реже госпитализируют, им ставят меньше диагнозов во взрослом возрасте и в меньшей степени диагностируют так называемые болезни образа жизни.

«Когда я исследую другие факторы, которые могут объяснить разницу между группами, такие как пол, месяц рождения, возраст отца и матери, доход родителей, образование родителей, отсутствие в школе, смертность родителей, когнитивные способности детей, муниципалитет, образование — это не имеет большого значения. Временные предпочтения остаются важным и стабильным фактором», — говорит Лиза Норргрен.

Больше шансов инвестировать в свое будущее здоровье

Одним из объяснений результатов является то, что люди, решившие получить 1000 шведских крон через пять лет, считают, что немедленные и будущие выплаты примерно одинаково ценны, что делает их более склонными инвестировать в лучшее здоровье в будущем. С другой стороны, человек с высокой ставкой дисконтирования считает, что немедленные результаты гораздо более ценны, чем будущие. Есть результаты предыдущих исследований, в которых временные предпочтения играют роль в таких вещах, как курение или ожирение, но этот тип долгосрочного исследования на протяжении всей жизни уникален.

«Умереть в возрасте до 65 лет — очень серьезный исход, вы исчезаете задолго до того, как вы и ваши близкие, вероятно, рассчитывали. к рискам для здоровья и создать системы, которые фокусируются на затратах и ​​выгодах сегодня, а не на далеком будущем.», — говорит Лиза Норргрен.

По словам Лизы Норргрен, не совсем ясно, что заставляет некоторых людей больше сосредотачиваться на своем будущем «я» или можно ли научиться быть более терпеливым.

«В другом исследовании в диссертации мы видим, что существует связь между временными предпочтениями детей и матерей, но я не могу сказать, является ли она генетической или вы социализированы».