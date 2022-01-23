23.01.2022 16:25 Евгений Клочко

Имена, которые чаще всего встречаются у женщин-долгожительниц

Известно, что имя влияет на характер человека, но вот влияет ли оно на продолжительность жизни — это спорный вопрос. Во всяком случае, существует закономерность, указывающая на то, что некоторые имена наиболее часто встречаются у женщин-долгожительниц. Но что самое интересное — обладательницы этих имен имеют сходство в основных характеристиках их характера.

Анастасия

Женщина с этим именем добрая и отзывчивая, не склонная к подлости, лицемерию и плохим поступкам. Но при этом Анастасия обладает сильным характером и несгибаемой волей. Она до преклонных лет сохраняет оптимизм и волю к жизни, стараясь идти в ногу со временем и реализовывать себя во всех начинаниях.

Валентина

Валентина обладает массой положительных качеств, она всегда трудолюбива и оптимистична, отличается доброжелательностью, отзывчивостью и справедливым отношением к окружающим. Любит жизнь и людей. Всегда заботится о близких и старается всем оказать помощь. Как правило, женщина с этим именем обладает крепким здоровьем и остается активной до глубокой старости.

Надежда

Женщина с именем Надежда всегда имеет твердый характер и сильную волю. Она требовательна, принципиальна, уверена в своих силах и всегда находится на позиции лидера. Редко обращает внимание на то, что подсказывает ей сердце, зачастую руководствуется голосом разума. Эти женщины обычно уважаемы в обществе, энергичны, трудолюбивы и такими остаются до преклонного возраста.

Ольга

Для носительницы этого имени превыше всего — благополучие близких. Она стремится всех окружать вниманием и заботой, в любой момент готова прийти на помощь. Ольга всегда полна оптимизма и решительности, обладает твердым характером, терпением и некоторой долей упрямства. Эти качества позволяют ей преодолевать любые трудности и сохранять бодрость духа на протяжении всей жизни.

Людмила

Людмила всегда уверенно идет по жизни и твердо знает свое предназначение. Обычно это сильная по натуре и волевая женщина, с которой никогда не бывает скучно. Она всегда находит себе занятие, устанавливает новые рубежи и с завидным упорством их преодолевает. По характеру Людмила доброжелательная и отзывчивая женщина, всегда готова прийти на помощь и никогда не оставит человека в беде. Эти качества она сохраняет на протяжении всей своей долгой жизни.

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