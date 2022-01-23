23.01.2022 15:24 Дмитрий Колоней

Воинский учет для женщин: список профессий изменен

Список профессий сокращен, но за Генштабом - последнее слово.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Министерста обороны Украины, новая редакция приказа о воинском учете направлена на согласование в МВД, СБУ и Службу внешней разведки Украины. В новом документе список профессий сокращен.

В нем указаны 14 специальностей и шесть профессий, соискание и получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей.

Комментируя приказ, министр обороны Алексей Резников пояснил,что данный шаг предусматривает обеспечение как текущих потребностей армии, так и ее развитие. Он подчеркнул, что в приказе утверждены не все специальности, которые когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это и позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", – заявил .

Список охватывает специальности и профессии в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

"Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных потребностей вносить изменения в перечень – возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА – это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается данный компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное", - заявил глава ведомстав

Также Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

Как объянил глава миобороны штрафы не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет.

"Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются таковыми", – отметил Резников.

Напомним, ранее мы писали о том, что женщин обязали встать на воинский учет. Изменения должны были коснуться женщин, работающих в 35 сферах, среди которых самые разнообразные профессии.