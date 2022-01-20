20.01.2022 16:08 Дмитрий Колоней

В Украине разрешено применять огнестрельное оружие: кто и когда это может делать

Вступило в силу постановление Кабмина Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Кабинет Министров , стал известен порядок применения личного охотничьего оружия и патронов к нему. Делать это могут члены добровольческих формирований территориальных общин во время выполнения заданий теробороны. Об этом говорит декабрьское постановление № 1448 правительства.

Соответствующее постановление вступило в силу 1 января 2022 года.

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Во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специальных чехлов. Но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны. При этом при себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца теробороны.

Члены добровольческих формирований во время выполнения задач терробороны, имеют право применять личное охотничье оружие при:

защите или предотвращении нападения на гражданских лиц или объектов; освобождении объектов; уничтожении оружия и техники, используемой нападающими; предотвращении или прекращении деятельности, задержание, разоружение или обезвреживанию лиц, причастных к вооруженной агрессии; прекращении действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения; прекращении действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны; прекращении действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.; летальном применении членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины и во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.