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20.01.2022  16:08   Дмитрий Колоней

В Украине разрешено применять огнестрельное оружие: кто и когда это может делать

Вступило в силу постановление Кабмина Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Кабинет Министров, стал известен порядок применения личного охотничьего оружия и патронов к нему. Делать это могут члены добровольческих формирований территориальных общин  во время выполнения заданий теробороны. Об этом говорит декабрьское постановление № 1448 правительства.
 
Соответствующее постановление вступило в силу 1 января 2022 года.
 
 
Во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специальных чехлов. Но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны. При этом при себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца теробороны.
 
Члены добровольческих формирований во время выполнения задач терробороны, имеют право применять личное охотничье оружие при:
  1. защите или предотвращении нападения на гражданских лиц или объектов;
  2. освобождении объектов;
  3. уничтожении оружия и техники, используемой нападающими;
  4. предотвращении или прекращении деятельности, задержание, разоружение или обезвреживанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  5. прекращении действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  6. прекращении действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны;
  7. прекращении действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.;
  8. летальном применении членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины и во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
Наопним, ранее мы писали о том, что неизвестный в маске напал на АЗС в Харьковской области.
 
Источник:   Сайт Кабмина
 Тэги:  применение оружия, разрешение. харьков
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