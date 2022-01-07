07.01.2022 20:05 Евгений Клочко

Украинок помимо армии хотят привлечь в отряды территориальной обороны

Эксперты уверены, что украинкам будет полезен опыт обращения с оружием.

Новый закон о теробороне Украины позволяет привлечь в эти структуры женщин, которых Минобороны уже пытается поставить на военный учет. Пока идут споры, нужно ли это украинским женщинам, уже озвучивается мнение, что такой опыт может быть им довольно полезен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление политического эксперта Назар Приходько, озвученное в эфире телеканала "Украина 24".

"Почему бы и не привлечь женщин к территориальной обороне на логистические или медицинские должности. Как показывает мировая практика, уметь стрелять не будет ни для кого лишним. Вообще просто уметь. Где-то сходить в тир или на полигоны, поучиться, это же можно. Практика будет", – считает политический эксперт.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы этот закон для начала заработал на полную силу.

"Главное, чтобы этот закон про территориальную оборону, который недавно вступил в действие, чтобы он действительно эффективно работал. У нас есть действительно хорошие законы, однако они не работают", – заключил Приходько.

Напомним, в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом 2021 года.

Документ регулирует развитие территориальной обороны , организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.

Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций.

Силы теробороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.