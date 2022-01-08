08.01.2022 06:30

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 8 и 9 января

Антициклон Alex принесет солнечный и довольно прохладный субботник день. В воскресенье ожидается снег.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 8 января, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6°...-8°С, днем 0°...-2°С (температура комфорта -5°С).



В воскресенье, 9 января, облачная погода будет держаться до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается снег, который вечером ослабнет. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4°...-9°С, днем -4°...+1°С (температура комфорта -7°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют низкую солнечную активность. Незначительные геомагнитные возмущения не приведут к возникновению магнитных бурь.