    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 8 и 9 января
08.01.2022  06:30   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 8 и 9 января

Антициклон Alex принесет солнечный и довольно прохладный субботник день. В воскресенье ожидается снег.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 8 и 9 января

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 8 января, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6°...-8°С, днем 0°...-2°С (температура комфорта -5°С).

В воскресенье, 9 января, облачная погода будет держаться до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается снег, который вечером ослабнет. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4°...-9°С, днем -4°...+1°С (температура комфорта -7°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют низкую солнечную активность. Незначительные геомагнитные возмущения не приведут к возникновению магнитных бурь.

Тэги:  погода, харьков, прогноз погоды
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 января 05.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 января 04.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 4 января
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 