Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 8 и 9 января

Антициклон Alex принесет солнечный и довольно прохладный субботник день. В воскресенье ожидается снег.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 8 января, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6°...-8°С, днем 0°...-2°С (температура комфорта -5°С).
В воскресенье, 9 января, облачная погода будет держаться до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается снег, который вечером ослабнет. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4°...-9°С, днем -4°...+1°С (температура комфорта -7°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют низкую солнечную активность. Незначительные геомагнитные возмущения не приведут к возникновению магнитных бурь.
Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так. Особую осторожность следует соблюдать в общении с окружающими: высок риск спровоцировать эмоциональный взрыв.
Антициклон Alex принесет солнечный и довольно прохладный субботник день. В воскресенье ожидается снег.
8 января в народе называли Бабьи каши, или день повитух.
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