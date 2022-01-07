07.01.2022 19:08 Евгений Клочко

Что будет с тарифами "Новой почты" после запуска собственной авиакомпании

Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airline будет выполнять международную доставку в разные страны. На данный момент определено три направления – США, Китай и Европа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью главы компании "Новая почта Глобал" Юрия Беневитского изданию "Сегодня".

По его информации, запуск новой авиакомпании не должен отразиться на цене доставки, однако точно сократит сроки доставки.

"Если мы пообещаем доставку в 4 дня, значит это будет 4 дня. Если мы сейчас обещаем доставить от 8 дней, то получается от 4 до 8 дней. А мы хотим доставлять до 5 дней", – поделился своими планами Беневитский.

Он также рассказал, что собственная авиакомпания – это не роскошь, а необходимость полностью контролировать полную цепочку авиадоставки.

Глава компании также заявил, что из-за карантина стоимость авиадоставки в некоторых компаниях выросла, а где-то расходы удалось оптимизировать.

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К примеру, до локдауна стоимость авиадоставки 1 килограмма груза составляла 3−4$, а во время локдауна уже доходила до 10−12$.

Напомним, в нынешнем году "Новая почта" изменит тарифы на доставку . Одновременно с новыми тарифами появится новая услуга – доставка документов. Вместе с конвертом она будет стоить 40 грн. Данная стоимость будет действовать весь год, также в нее включен фирменный почтовый конверт.

Акционное предложение на доставку посылки в почтомат будет действовать до апреля, с 1 апреля стоимость увеличится до 40 вместо 35 гривен.

Изменится и тариф за доставку, если покупатель отказался от почтового отправления после осмотра товара, с нового года стоимость будет составлять 15 гривен для посылок весом менее 30 килограмм.