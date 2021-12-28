28.12.2021 10:20 Виталий Хиневич
«Новая почта» меняет тарифы и вводит тарифные зоны
С 1 января 2022 года на услугу компании будут действовать новые тарифы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу «Новой почты».
Отмечается, что с 1 января будет действовать новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Данная стоимость будет действовать весь год, также в нее включен фирменный почтовый конверт.
Акционное предложение на доставку посылки в почтомат будет действовать до апреля, с 1 апреля стоимость увеличится до 40 вместо 35 гривен.
Изменится и тариф за доставку, если покупатель отказался от почтового отправления после осмотра товара, с нового года стоимость будет составлять 15 гривен для посылок весом менее 30 килограмм.
Кроме этого отмечается, что со следующего года стоимость доставки будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем тарифным зонам:
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в черте города и его пригороде;
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между городами Украины;
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в или из поселка городского типа или села.
Таким образом, при доставке отправления в черте города и его пригород тариф будет рассчитываться, учитывая вес посылки:
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маленькая – до 2 килограмм;
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средняя – до 10 килограмм;
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большая – до 30 килограмм.
Стоимость доставки посылки до 2 килограмм с 45 до 40 гривен, а посылок до 30 килограмм из 100 до 80 гривен.
В это же время с 1 января "Новая почта" изменит тариф на доставку и забор посылок курьером, услуга больше не будет привязываться к весу отправления.
Любая посылка до 30 кг будет иметь фиксированную стоимость, +30 гривен до стандартной стоимости отправления, а для грузов свыше 30 кг доплатить нужно 90 гривен за каждые 100 килограмм. Такая посылка будет считать уже как грузовая.
Напомним, "Новая почта" обзаведется собственной авиакомпанией
. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».
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