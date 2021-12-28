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28.12.2021  10:20   Виталий Хиневич

«Новая почта» меняет тарифы и вводит тарифные зоны

С 1 января 2022 года на услугу компании будут действовать новые тарифы.

Новая почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Новой почты».
 
Отмечается, что с 1 января будет действовать новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Данная стоимость будет действовать весь год, также в нее включен фирменный почтовый конверт.
Акционное предложение на доставку посылки в почтомат будет действовать до апреля, с 1 апреля стоимость увеличится до 40 вместо 35 гривен.
 
Изменится и тариф за доставку, если покупатель отказался от почтового отправления после осмотра товара, с нового года стоимость будет составлять 15 гривен для посылок весом менее 30 килограмм.
 
Кроме этого отмечается, что со следующего года стоимость доставки будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем тарифным зонам:
  • в черте города и его пригороде;
  • между городами Украины;
  • в или из поселка городского типа или села.
 
Таким образом, при доставке отправления в черте города и его пригород тариф будет рассчитываться, учитывая вес посылки:
 
  • маленькая – до 2 килограмм;
  • средняя – до 10 килограмм;
  • большая – до 30 килограмм.
 
Стоимость доставки посылки до 2 килограмм с 45 до 40 гривен, а посылок до 30 килограмм из 100 до 80 гривен.
 
В это же время с 1 января "Новая почта" изменит тариф на доставку и забор посылок курьером, услуга больше не будет привязываться к весу отправления.
 
 
Любая посылка до 30 кг будет иметь фиксированную стоимость, +30 гривен до стандартной стоимости отправления, а для грузов свыше 30 кг доплатить нужно 90 гривен за каждые 100 килограмм. Такая посылка будет считать уже как грузовая.
 
Напомним, "Новая почта" обзаведется собственной авиакомпанией. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».
 
Источник:   Новая почта
 Тэги:  новая почта, тариф, харьков
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