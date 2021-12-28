28.12.2021 10:40 Виталий Хиневич
В дачном доме на Харьковщине нашли труп мужчины
В селе Новая Мерефа произошло возгорание дачного дома.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 27 декабря около 09:29 спасателям поступила информация о пожаре на территории дачного участка. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.
Во время локализации возгорания было обнаружено тело мужчины. На ликвидацию происшествия понадобилось около 5 часов, причина и убытки устанавливаются.
Напомним, 26 декабря во время тушения пожара в частном жилом доме пгт. Приколотное, Купянского района было обнаружено тело
владельца дома, 1976 года рождения.
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