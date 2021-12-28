28.12.2021 10:40 Виталий Хиневич

В дачном доме на Харьковщине нашли труп мужчины

В селе Новая Мерефа произошло возгорание дачного дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 27 декабря около 09:29 спасателям поступила информация о пожаре на территории дачного участка. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

Во время локализации возгорания было обнаружено тело мужчины. На ликвидацию происшествия понадобилось около 5 часов, причина и убытки устанавливаются.

Напомним, 26 декабря во время тушения пожара в частном жилом доме пгт. Приколотное, Купянского района было обнаружено тело владельца дома, 1976 года рождения.