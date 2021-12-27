В Харькове мужчина сгорел заживо из-за курения (фото)

Непотушенная вовремя сигарета убила мужчину во время пожара в Киевском районе Харькова
Пожар в жилом 6-этажном доме по 1-му Лесопарковому 7 переулку унес жизнь мужчины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Около семи часов вечера 26 декабря в квартире загорелись домашние вещи. К моменту приезда спасателей пожар распространился на площадь 5 кв.м.
На месте происшествия ГСЧСники из 27-й части обнаружили обгоревшее тело мужчины, 1937 года рождения.
Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.
Напомним, 26 декабря во время тушения пожара в частном жилом доме пгт. Приколотное, Купянского района было обнаружено тело владельца дома, 1976 года рождения.
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