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27.12.2021  11:49   

В Харькове мужчина сгорел заживо из-за курения (фото)

Непотушенная вовремя сигарета убила мужчину во время пожара в Киевском районе Харькова

Пожар Харьков: непотушенная сигарета убила мужчину

Пожар в жилом 6-этажном доме по 1-му Лесопарковому 7 переулку унес жизнь мужчины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Около семи часов вечера 26 декабря в квартире загорелись домашние вещи. К моменту приезда спасателей пожар распространился на площадь 5 кв.м.

На месте происшествия ГСЧСники из 27-й части обнаружили обгоревшее тело мужчины, 1937 года рождения.

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, 26 декабря во время тушения пожара в частном жилом доме пгт. Приколотное, Купянского района было обнаружено тело владельца дома, 1976 года рождения.

Пожар Харьков: непотушенная сигарета убила мужчину

Тэги:  пожар, харьков
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