27.12.2021 11:49

В Харькове мужчина сгорел заживо из-за курения (фото)

Непотушенная вовремя сигарета убила мужчину во время пожара в Киевском районе Харькова

Пожар в жилом 6-этажном доме по 1-му Лесопарковому 7 переулку унес жизнь мужчины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Около семи часов вечера 26 декабря в квартире загорелись домашние вещи. К моменту приезда спасателей пожар распространился на площадь 5 кв.м.



На месте происшествия ГСЧСники из 27-й части обнаружили обгоревшее тело мужчины, 1937 года рождения.



Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, 26 декабря во время тушения пожара в частном жилом доме пгт. Приколотное, Купянского района было обнаружено тело владельца дома, 1976 года рождения.