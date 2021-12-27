Отменить воинский учет для женщин: украинцы требуют от Зеленского рассмотреть петицию

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ Министерства обороны про обязательный воинский учет для женщин.
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На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности.
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