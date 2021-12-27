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27.12.2021  11:31   Евгений Клочко

Отменить воинский учет для женщин: украинцы требуют от Зеленского рассмотреть петицию

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ Министерства обороны про обязательный воинский учет для женщин.

Отменить воинский учет для женщин требуют украинцы. Новости Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт президента Украины. Петиция под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/ или профессию быть военнообязанными!" зарегистрирована 23 декабря. Автор петиции считает, что "это неподобство" и призывает отменить указ Минобороны.
 
"Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации.", - возмущается Рашевченко Яна Вячеславовна, автор обращения к Зеленскому.
 
На данный момент документ собрал более 22 тысяч голосов. Если петиция наберет 25 000 подписей — ее обязан  рассмотреть президент.
 
В Украине 17 декабря вступил в силу новый закон Министерства обороны Украины, который обязал женщин сотен профессии становится на воинский учет. Для тех, кто проигнорирует данные нормы закона, предусмотрены штрафы.
 
Источник:   Сайт президента Украины
 Тэги:  петиция, харьков, воинский учет
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