27.12.2021 09:47 Рита Парфенова

Под Харьковом в сгоревшем доме нашли труп (фото)

45-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме.

Утром 26 декабря спасателей вызвали на пожар в пгт. Приколотное, Купянского района. На улице Шевченко 42 произошел пожар в частном жилом доме, в комнате горели домашние вещи на площади 20 кв.м.

Пожарные в течение часа локализовали огонь и к половине третьего дня полностью ликвидировали возгорание.

Во время пожаротушения в центре пожара было обнаружено тело владельца дома, 1976 года рождения.



Причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.