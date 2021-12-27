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27.12.2021  09:47   Рита Парфенова

Под Харьковом в сгоревшем доме нашли труп (фото)

45-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме.

Пожар Харьков: в сгоревшем доме нашли труп

Утром 26 декабря спасателей вызвали на пожар в пгт. Приколотное, Купянского района. На улице Шевченко 42 произошел пожар в частном жилом доме, в комнате горели домашние вещи на площади 20 кв.м.

Пожарные в течение часа локализовали огонь и к половине третьего дня полностью ликвидировали возгорание.

Во время пожаротушения в центре пожара было обнаружено тело владельца дома, 1976 года рождения.

Причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Пожар Харьков: в сгоревшем доме нашли труп

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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