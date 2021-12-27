Под Харьковом в сгоревшем доме нашли труп (фото)

45-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме.
Утром 26 декабря спасателей вызвали на пожар в пгт. Приколотное, Купянского района. На улице Шевченко 42 произошел пожар в частном жилом доме, в комнате горели домашние вещи на площади 20 кв.м.
Пожарные в течение часа локализовали огонь и к половине третьего дня полностью ликвидировали возгорание.
Во время пожаротушения в центре пожара было обнаружено тело владельца дома, 1976 года рождения.
Причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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