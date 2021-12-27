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27.12.2021  09:03   Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 27 декабря. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк),
  • ул. Академика Проскуры, 5-д (стояк) до 20:00 27 декабря.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-в (п. №4, стояк), 59 (п. №3, стояк) до 20:00 27 декабря,
  •  ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк),
  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 17:00 28 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Сущенская (ч/с),
  • ул. Служебная (ч/с),
  • ул. Боровая (ч/с),
  • ул. Торговая (ч/с),
  • ул. Сухаревская (ч/с),
  • ул. Безымянная (ч/с),
  • ул. Светлановская (ч/с),
  • ул. Жутовская (ч/с),
  • ул. Полтавский Шлях, 3 (стояк по кв. №3),
  • пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, стояк),
  • ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 до 20:00 27 декабря.

Основянский район:

  • ул. Валдайская, 24-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, стояк) до 20:00 27 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Клочковская, 197 (п. №4, стояк),
  • ул. Культуры, 12 (п. №1) до 20:00 27 декабря,
  • ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 28 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 26 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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